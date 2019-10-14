Çocuk dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV 14 Ekim yayın akışı! Çocuk 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Asiye’nin yıllardır bastırdığı Hasan’ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye’nin Hasan’ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal’i işkillendirirken Emine’den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça’yı Hasan’ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça’nın Efe’yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır. Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal’e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe’yi değil onunla birlikte Ali Kemal’i de Akça’ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe’ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe’nin duyduklarıyla sarsılıp Akça’ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan’dan yardım isteyerek Akça’nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça’ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan’ın Efe’yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.

