Çocuklar Duymasın’da Çaycı Hüseyin’in Emine’siydi! Melek Şahin'in son hali şaşırttı

İlk olarak 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde büyük bir yere sahip. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle hafızalara kazındı.

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Zeyno Günenç ve Özgür Ozan gibi isimlerin rol aldığı dizide unutulmayan karakterlerden biri de Çaycı Hüseyin’in Emine’si oldu.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Emine karakteriyle büyük beğeni toplayan Melek Şahin'in son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

Dizide Çaycı Hüseyin karakterinin eşi Emine rolünde gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Melek Şahin, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar’dan mezunu.

Uzun yıllar sinema, tiyatro ve dizi sektörüne emek vermiş olan Melek Şahin'in ilk oyunculuk deneyimi ‘Ayrılsak da Beraberiz’ ile olmuş.

Başarılı oyuncu Çocuklar Duymasın, Büyük Buluşma, Çocuklar Ne Olacak, Gönül, Eşref Saati, Ateş ve Barut, Kötüler Konağı ve Sevgili Düşmanım isimli dizilerde rol almıştır.



