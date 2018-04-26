MAGAZİN

Çocuklar Duymasın'da ilginç detay!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da kurulan bereketli masalara ve tepeleme dolu tabaklara dikkati çekti.

Çocuklar Duymasın'da ilginç detay!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Tabakları Azaltalım" başlıklı yazısı şöyle:

"Çocuklar Duymasın (Kanal D) dizisinde kurulan masaya inceden bir ayar vermek gerekmiyor mu artık? Malum karakterlerin yaşı artık çok da genç değil. Masa da bereketli maşallah.
İzleyen kimi zaman üzerinde bardak koyacak yer göremiyor. Allah bereket versin vermesine de. 'Haluk'un kolesterolü, 'Meltem'in formu, 'Tuna'nın tansiyonu derken o tepeleme dolu tabaklardan birkaçını kaldırmak gerekmiyor mu?
Günün birinde kapı çalınır da Canan Karatay hoca akşam yemeği saati baskın yaparsa şaşırmam; benden söylemesi!"

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