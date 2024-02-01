Çocukları sosyal medyada cablı yayın yaparken anneleri bir anda odaya girdi! "Evlenin yoksa ben kafayı yiyeceğim"

Çocuklarının odasına sinirli bir şekilde girerek onları azarlamaya başlayan anne kaydedildiğinden habersizdi. O anlarda çocuklarının kendisini dinlememesinden dert yanan anne iki oğlunu sırayla azarladı.

Çocuklarının artık evlenmesini istediğini söyleyen anne video boyunca çocuklarına tükürerek, "Tüh sizin suratınıza. Bir öğretemedim ki şu camı kapatın. Bütün ses dışarı geliyor. Ben sana demedim mi evin içinde şort giyme maymun. Ben demedim mi camı açın havalansın içerisi. Evlenin yoksa ben kafayı yiyeceğim" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere komik yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Geleceğimi gördüm şu anda" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Allah sabır versin" yorumunu ekledi.