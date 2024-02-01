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    4. Çocukları sosyal medyada cablı yayın yaparken anneleri bir anda odaya girdi! "Evlenin yoksa ben kafayı yiyeceğim"

    Çocukları sosyal medyada cablı yayın yaparken anneleri bir anda odaya girdi! "Evlenin yoksa ben kafayı yiyeceğim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 09:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medyada canlı yayın yapan iki kardeşin anneleri bir anda odaya girdi. Kardeşleri azarlayan anneleri sırayla iki çocuğuna söylenmye başladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Çocuklarının odasına sinirli bir şekilde girerek onları azarlamaya başlayan anne kaydedildiğinden habersizdi. O anlarda çocuklarının kendisini dinlememesinden dert yanan anne iki oğlunu sırayla azarladı.

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    Çocuklarının artık evlenmesini istediğini söyleyen anne video boyunca çocuklarına tükürerek, "Tüh sizin suratınıza. Bir öğretemedim ki şu camı kapatın. Bütün ses dışarı geliyor. Ben sana demedim mi evin içinde şort giyme maymun. Ben demedim mi camı açın havalansın içerisi. Evlenin yoksa ben kafayı yiyeceğim" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere komik yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Geleceğimi gördüm şu anda" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Allah sabır versin" yorumunu ekledi.

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