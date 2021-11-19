Çocukların dansı 'Bilmem mi?' şarkısıyla viral olmuştu! Sefo'ya konser izni çıktı

Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda Sefo ve Edis'in şarkılarını dinleyip hep bir ağızdan söyleyerek dans eden öğrenciler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü önce “10 numara ortam” notuyla Twitter’da paylaştı, ardından “Bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz” diye sordu.

küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz???https://t.co/KJ8KCK1kX8 — s e f o (@sefo362) November 16, 2021

Binlerce yorum ve beğeni alan Sefo'nun bu isteğine Küçükçekmece Belediyesi yanıt vererek konsere davet etti.

MEB'DEN YEŞİL IŞIK

Sefo'ya Küçükçekmece Belediyesi'nin ardından bir olumlu yanıt da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Sefo’nun Twitter’da yönelttiği isteği, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan, ''Talebi ilettim, olumlu karşıladılar'' diye duyurdu.

Az önce videoyu gösterip bu talebi ilettim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi @AliYerlikaya ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, olumlu karşıladılar. Umarım konserde görüşürüz. Harikasın Sefo ???????? https://t.co/FKpY43FUqk pic.twitter.com/ZLSKhv7DTd — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 17, 2021

''GÜZEL HABER GELDİ''

Sefo'da Alkan'ın tweetini alıntılayarak ''Güzel haber geldi. Herkese teşekkürler'' dedi.

güzel haber geldi.. herkese teşekkürler ???????? https://t.co/JXaDhLIUpe — s e f o (@sefo362) November 17, 2021

MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Arif Nihat Asya İlkokulu Müdür Yardımcısı Levent Alkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, eğlenmesi bizim için her şeyden önemli. 2.5 milyondan fazla kişinin izlediği videonun ardından Sefo konser için izin istedi. Küçükçekmece Belediyesi sanatçıyı görüşmeye davet etti. Bu kararı ancak İl ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü verebilir, biz kendilerine talep edilen resmi yazıyı ilettik.”



