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Çocukların dansı 'Bilmem mi?' şarkısıyla viral olmuştu! Sefo'ya konser izni çıktı

19.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısıyla dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem olmuş binlerce kişi bu anları paylaşmıştı. Görüntülerin ardından o okulda konser yapmak için izin isteyen şarkıcı Sefo'ya belediyeden sonra, Milli Eğitim Bakanlığı da olumlu yanıt verdi.

Çocukların dansı 'Bilmem mi?' şarkısıyla viral olmuştu! Sefo'ya konser izni çıktı

Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda Sefo ve Edis'in şarkılarını dinleyip hep bir ağızdan söyleyerek dans eden öğrenciler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü önce “10 numara ortam” notuyla Twitter’da paylaştı, ardından “Bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz” diye sordu.

Binlerce yorum ve beğeni alan Sefo'nun bu isteğine Küçükçekmece Belediyesi yanıt vererek konsere davet etti.

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MEB'DEN YEŞİL IŞIK

Sefo'ya Küçükçekmece Belediyesi'nin ardından bir olumlu yanıt da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Sefo’nun Twitter’da yönelttiği isteği, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan, ''Talebi ilettim, olumlu karşıladılar'' diye duyurdu.

''GÜZEL HABER GELDİ''

Sefo'da Alkan'ın tweetini alıntılayarak ''Güzel haber geldi. Herkese teşekkürler'' dedi.

MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Arif Nihat Asya İlkokulu Müdür Yardımcısı Levent Alkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, eğlenmesi bizim için her şeyden önemli. 2.5 milyondan fazla kişinin izlediği videonun ardından Sefo konser için izin istedi. Küçükçekmece Belediyesi sanatçıyı görüşmeye davet etti. Bu kararı ancak İl ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü verebilir, biz kendilerine talep edilen resmi yazıyı ilettik.”

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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