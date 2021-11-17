Öğrenciler Sefo ve Edis şarkılarıyla coştu, sosyal medyada gündem oldu! Sefo'nun konser istediğine belediyeden cevap geldi

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir okulda yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan şarkıcı Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını söyledi. O anların görüntülendiği tweeti alıntılayan Sefo, “Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?” dedi. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi’ne ait resmi Twitter hesabından Sefo’ya ‘konser daveti’ geldi.

Sefo’nun paylaşımını alıntılayan şarkıcı Edis de kendi şarkısı Martılar’ı söyleyen çocukların videosunu paylaştı.

OKULDA KONSER

Sefo da bunun üzerine takipçilerine ''Ne diyorsunuz Edis ve Sefo konseri?'' şeklinde bir soru yöneltti. Şarkıcı Edis ''Hadi kalk gidiyoruz'' şeklinde cevap verdi.



