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Öğrenciler Sefo ve Edis şarkılarıyla coştu, sosyal medyada gündem oldu! Sefo'nun konser istediğine belediyeden cevap geldi

17.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de bir okulun teneffüs saatinde okul yönetimi tarafından çalınan, son günlerin trend şarkısı 'Bilmem mi' öğrencileri adeta coşturdu. Teneffüse çıkan çocukların haykırırcasına hep bir ağızdan söylediği şarkı sosyal medyada defalarca paylaşılırken, Edis de kendi şarkısıyla oynayan çocukların görüntülerini paylaştı. Bununla birlikte okulda konser vermek isteyen Sefo'ya Küçükçekmece Belediyesi'nden konser daveti geldi.

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir okulda yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan şarkıcı Sefo’nun ‘Bilmem mi’ şarkısını söyledi. O anların görüntülendiği tweeti alıntılayan Sefo, “Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?” dedi. Bunun üzerine Küçükçekmece Belediyesi’ne ait resmi Twitter hesabından Sefo’ya ‘konser daveti’ geldi.

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Sefo’nun paylaşımını alıntılayan şarkıcı Edis de kendi şarkısı Martılar’ı söyleyen çocukların videosunu paylaştı.

OKULDA KONSER

Sefo da bunun üzerine takipçilerine ''Ne diyorsunuz Edis ve Sefo konseri?'' şeklinde bir soru yöneltti. Şarkıcı Edis ''Hadi kalk gidiyoruz'' şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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