Çocukların okuldaki dansı gündem olmuştu! Sefo ve Edis'e izin çıktı

Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya İlkokulu’nda Sefo ve Edis'in şarkılarını dinleyip hep bir ağızdan söyleyerek dans eden öğrenciler, sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüleri izleyen Sefo ve Edis de minik hayranlarına kayıtsız kalamayıp harekete geçmişti. Görüntülerin ardından o okulda konser yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin isteyen Sefo'ya olumlu yanıt geldi.

"10 NUMARA ORTAM"

Öğrencilerin o coşkulu anları ise sosyal medyada gündem oldu. Sefo yüzlerce öğrencinin görüntüsünü önce “10 numara ortam” notuyla Twitter’da paylaştı, ardından “Bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz” diye sordu.

MEB'DEN YEŞİL IŞIK

Sefo’nun Twitter’da yönelttiği soruya yanıt, bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşen teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan’dan geldi.

MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Arif Nihat Asya İlkokulu Müdür Yardımcısı Levent Alkan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, eğlenmesi bizim için her şeyden önemli. 2.5 milyondan fazla kişinin izlediği videonun ardından Sefo konser için izin istedi. Küçükçekmece Belediyesi sanatçıyı görüşmeye davet etti. Bu kararı ancak İl ve İçe Milli Eğitim Müdürlüğü verebilir, biz kendilerine talep edilen resmi yazıyı ilettik.”

EDİS DE DAYANAMADI

Sefo'nun paylaşımının ardından aynı okulda çalan 'Martılar' şarkısıyla dans eden öğrencilere popçu Edis de kayıtsız kalmadı.

Sefo'nun '10 numara ortam' paylaşımına göndermede bulunan ünlü popçu, "11 numara ortam" mesajıyla görüntüleri yayınladı.

"HADİ KALK GİDİYORUZ"

23 yaşındaki Sefo'nun "Şurada bir Edis&Sefo konseri" yorumuna meslektaşı Edis Görgülü de 'Hadi kalk gidiyoruz' şeklinde yanıt verdi.

