Çocukların ve kadınların uygunsuz deepfake görüntülerini hazırladı! Gerçek yüzlerini rızasız başkalarının vücuduna yerleştirdi: "266 adet uygunsuz sahte görüntü"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Southport kentinin Rufford bölgesinde yaşayan 47 yaşındaki Karl Marshall isimli bir adam bir çocuğun uygunsuz fotoğraflarını/sahte fotoğraflarını çekmek, cinsel tatmin amacıyla bir kişinin mahrem durumunun fotoğrafını veya filmini paylaşmak suçlamalarını kabul etti. Kadınlar ve çocuklar üzerinden sahte uygunsuz görüntüler oluşturan adam 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇEVRİMİÇİ OLARAK PAYLAŞTI

Marshall, gerçek kadın ve çocukların yüzlerini, onların bilgisi olmadan kullanarak sahte +18 görüntüler oluşturarak çevrimiçi olarak paylaştı. Marshall, Temmuz 2023 ile Ocak 2024 arasında yapay zeka teknolojisini kullanarak çocukların 266 adet uygunsuz sahte görüntüsünü üretti.