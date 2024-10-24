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  4. Çocukların ve kadınların uygunsuz deepfake görüntülerini hazırladı! Gerçek yüzlerini rızasız başkalarının vücuduna yerleştirdi: "266 adet uygunsuz sahte görüntü"

Çocukların ve kadınların uygunsuz deepfake görüntülerini hazırladı! Gerçek yüzlerini rızasız başkalarının vücuduna yerleştirdi: "266 adet uygunsuz sahte görüntü"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 11:28
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İngiltere'nin Southport kentinde yaşayan 47 yaşındaki Karl Marshall isimli bir adam dijital olarak değiştirilmiş çocuk ve kadın resimleri (deepfake) oluşturmak ve paylaşmak da dahil olmak üzere çok sayıda cinsel suçtan hapse atıldı.

Çocukların ve kadınların uygunsuz deepfake görüntülerini hazırladı! Gerçek yüzlerini rızasız başkalarının vücuduna yerleştirdi: "266 adet uygunsuz sahte görüntü"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Southport kentinin Rufford bölgesinde yaşayan 47 yaşındaki Karl Marshall isimli bir adam bir çocuğun uygunsuz fotoğraflarını/sahte fotoğraflarını çekmek, cinsel tatmin amacıyla bir kişinin mahrem durumunun fotoğrafını veya filmini paylaşmak suçlamalarını kabul etti. Kadınlar ve çocuklar üzerinden sahte uygunsuz görüntüler oluşturan adam 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇEVRİMİÇİ OLARAK PAYLAŞTI

Marshall, gerçek kadın ve çocukların yüzlerini, onların bilgisi olmadan kullanarak sahte +18 görüntüler oluşturarak çevrimiçi olarak paylaştı. Marshall, Temmuz 2023 ile Ocak 2024 arasında yapay zeka teknolojisini kullanarak çocukların 266 adet uygunsuz sahte görüntüsünü üretti.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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