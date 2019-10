Çocuklarına evde eğitim veren çift!

Evde eğitim her zaman böyle eğlence ve oyunla geçmiyor, bazen bir hafta boyunca her gün çalışma kitaplarıyla ders çalışıyor ve yaprak testler çözüyorlar. Nasıl birer ebeveyn olduklarını anlatırken Taylor şunları söylüyor: “Çocuklara mümkün olduğunca fazla sorumluluk vermeye çalışıyoruz. Çocuklar ne zaman isterse ne zaman soru sorarsa bunu bir derse dönüştürüyoruz, her zaman bir sonraki ders konumuzun ne olması gerektiğine birlikte karar veriyoruz.”

Anne Taylor, “Çocukların merak ettiği, bize sorduğu, öğrenmek istediği her şey hakkında Netflix ve Youtube’da eğitici videolar bulmak mümkün. Netflix’te yer alan Our Planet, Life Story, Abstract, Oceans, Blue Planet, Explained, Nature’s Weirdest Events, Growing Up Wild, Age of Tanks gibi pek çok belgeseli ailece izledik. Bunun dışında Youtube’da da pek çok eğitim videosu var, bunlardan da istifade ediyoruz” diyor. Çift bu belgesel ve videoların eğitici olduğuna, çocuklarının buralardan pek çok kelime öğrendiğine inanıyor. Bu programların, bir yandan yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirirken diğer yandan çocuklara hayata dair gerçekleri, eğlenceli bilgileri ve iyi bir insan olmayı öğrettiğine inanıyorlar.

OKULLARIN ÇOCUKLARA VEREBİLECEĞİ TEK ŞEY EZBERLETİLMİŞ BİLGİLER

Çift çocuklarını gönderecekleri iyi bir okul ararken karşılarına sürekli standart testler ve klasik bir eğitim anlayışı çıkmış. Çift, buralarda bir şey öğrenmenin mümkün olmadığına inanıyor, bu okulların çocuklara verebileceği tek şeyin ezberletilmiş bilgiler ve yazılı notları olduğunu düşünüyor. Taylor, “Tarihte gerçekte ne olduğunu, Afro-Amerikan kültürünü, vs. geleneksel eğitim içinde öğrenmenin imkanı yok. Bütün bunların dışında okullar hayal gücünü ve yaratıcılığı beslemiyor. Çocukların günde 6 saat bir sınıfta sessizce oturarak bir şeyler öğrenmeleri mümkün değil, bu sadece onları sıradan bireyler haline getiriyor. Çocuklar etrafta koşuşturmalı ve her gün binlerce soru sormalı.”