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    4. Çocukluğunda erkek kardeşiyle oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım sonsuza dek değişti”

    Çocukluğunda erkek kardeşiyle oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım sonsuza dek değişti”

    31.08.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Batı Avustralya'nın Calgary şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Tyler Mahoney isimli bir kadın ailesini ziyaret ettiği sırada inanılmaz bir keşfe imza attı. Mahoney erkek arkadaşıyla 15 yıl öncesinde oynadığı tarlada 100.000 sterlin (yaklaşık 3 milyon 397 bin TL) değerinde altın buldu.

    Tyler Mahoney isimli bir kadın erkek kardeşi Reece ile birlikte oynadıkları bir tarlayı yıllar sonra yeniden ziyaret ettiğinde ilginç bir keşif yaptı. Hayatını değiştiren keşfi Mahoney, “Ben ve kardeşimin çocukken oynadığı tarladaydık. Orada çok fazla zaman geçirirdik ama yaklaşık 15 yıldır o bölüme hiç gitmiyordum. Bir altın külçe buldum ve hayatım sonsuza dek değişti” dedi.

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    “KAYNAĞA YAKIN OLDUĞUMUZU BİLİYORDUK”

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    Altının kaynağını bulabilmek için derinlemesine bir araştırma yaptıklarını dile getiren Mahoney, “Kaynağa yakın olduğumuzu biliyorduk; araştırma yapmaya karar verdik. Bu tek kazıdan yaklaşık 100.000 £ değerinde altın elde edildi. Gerçekten büyülü bir andı” dedi.

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