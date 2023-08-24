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Çocuktan Al Haberi'nin çok bilmiş miniği Ada Derin Acarsen büyüdü! Son haline yorum yağdı

24.08.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Derin Acarsen 2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının popüler isimlerinden biriydi. İlk sezon programda yer alan Ada Derin çok bilmiş halleri ve muhteşem fikirleri ile hafızalarımıza kazındı. Henüz 6 yaşındayken katıldığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Ada Derin Acarsen şimdi büyüdü ve koca kız oldu.

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Çocuktan Al Haberi programının popüler isimlerinden biri olan Ada Derin Acarsen'in son hali gündem oldu. Programa katıldığında henüz 6 yaşında olan Ada Derin çok bilmiş halleriyle dikkat çekmişti.

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Verdiği cevaplar ve sempatik tavırları ile gönüllerimize taht kuran Ada Derin Acarsen şimdilerde büyüdü ve koca kız oldu.

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Büyüyünce bale öğretmeni olmak istediğini söyleyen Ada Derin, müzikle uğraşıyor ve piyano çalıyor.

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İlk sezon programda yer alan çocuklardan biri olan Derin, büyüdükçe güzelleşmiş ve güzelleşmekle de kalmayıp fikirlerinin de arkasında durmuş gibi.

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Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Ada Derin'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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Ada Derin'in son haline sosyal medyada; 'Ne güzel büyümüşsün', 'Çok güzelleşmişsin', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

Ada Derin Acarsen son

Ada Derin Acarsen son

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