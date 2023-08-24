Çocuktan Al Haberi'nin çok bilmiş miniği Ada Derin Acarsen büyüdü! Son haline yorum yağdı

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Çocuktan Al Haberi programının popüler isimlerinden biri olan Ada Derin Acarsen'in son hali gündem oldu. Programa katıldığında henüz 6 yaşında olan Ada Derin çok bilmiş halleriyle dikkat çekmişti.

Verdiği cevaplar ve sempatik tavırları ile gönüllerimize taht kuran Ada Derin Acarsen şimdilerde büyüdü ve koca kız oldu.

Büyüyünce bale öğretmeni olmak istediğini söyleyen Ada Derin, müzikle uğraşıyor ve piyano çalıyor.

İlk sezon programda yer alan çocuklardan biri olan Derin, büyüdükçe güzelleşmiş ve güzelleşmekle de kalmayıp fikirlerinin de arkasında durmuş gibi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Ada Derin'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Ada Derin'in son haline sosyal medyada; 'Ne güzel büyümüşsün', 'Çok güzelleşmişsin', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.





