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Çok ilginç! Gelecekte sanal çocuklar yetiştireceğiz

03.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı nüfus artışı bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Ancak aşırı nüfus krizi, “sanal çocukların” evrimi sayesinde 50 yıl içinde çözülebilir. Çünkü yapay zeka uzmanı Catriona Campbell'e göre yakında yapay zekalı sanal çocuklar yetiştirebiliriz.

Çok ilginç! Gelecekte sanal çocuklar yetiştireceğiz

Bazı insanlar insan nüfusunun azalmasını istiyor. Çünkü onlara göre dünyanın nüfus artışı bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin; Rus sosyal medya fenomeni model Victoria Bonya bu fikri savunanlardan biri. Bonya, geçtiğimiz günlerde çevreyi mahvetmeye devam etmemizdense dünya nüfusunun yarısının yok olmasının daha iyi olacağını söyleyerek tartışmalara yol açmıştı.

GELECEĞİN NESLİ: TAMAGOTCHİ ÇOCUKLARI

Futurism'in haberine göre; Yapay zeka uzmanı Catriona Campbell, yakında metaverse içinde yapay zekalı sanal çocuklar yetiştirebileceğimizi dile getirdi. 1990'ların popüler sanal bebeklerine atıfta bulunarak onları "Tamagotchi çocukları" olarak adlandırdı.

Campbell, "Tasarım Yoluyla Yapay Zeka: Yapay Zekayla Yaşama Planı" (AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence)" adlı yeni kitabında bu sanal çocukların aşırı nüfus ve sınırlı kaynaklara karşılık çevre dostu ve daha ucuz bir çözüm olabileceğini savundu.

Tamagotchi-1

Campbell, sanal bebekler için "Bu fenomen aşırı nüfus da dahil olmak üzere günümüzün en acil sorunlarından bazılarını çözebilir ancak doğru yönetilirse" dedi.

Campbell'ın argümanı, artan nüfusun çevre üzerinde yıkıcı etkilerinden kaynaklanıyor. Bazı tahminler ise dünya nüfusunun içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısında hızla düşmeye başlayacağını öngörüyor. Bu, bazı gözlemcilerin, hatta SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, Çin'deki gibi bir nüfus krizini önlemek için daha fazla çocuğa sahip olmayı düşünmemiz gerektiğini savunmasına neden oluyor. Ayrıca, bazı uzmanlar, teknolojik gelişmeler sayesinde, doğacak her bir çocuğun çevresel ayak izinin zaman geçtikçe önemli ölçüde azalacağını öne sürüyor.

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YAPAY ZEKALI BEBEKLERE SICAK BAKACAĞIZ

Yapay zeka uzmanı ise metaverse günlük yaşamın bir parçası haline geldiğinde, yapay zekalı bebekler yetiştirmeye sıcak bakacağımız tahmininde bulunuyor. Kitabında "Sanal çocuklar, şu an için dev bir sıçrama gibi görünebilir" diyor ancak 50 yıl içinde teknolojinin çok ilerleyeceğini söylüyor.

Tamagotchi

Son olarak Campbell, "Tamagotchi çocukları" yetiştirmenin tamamen ücretsiz olmayacağını belirterek, "nispeten küçük bir aylık ücret karşılığında geniş çapta erişilebilir hale getirilecek" dedi.

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