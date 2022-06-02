"Dışkı dedektörü" herkesi şaşkına çevirdi! Telefonlara indirilebiliyor, yaptıkları ise "yok artık" dedirtiyor

Yapay zeka giderek daha karmaşık hale geliyor. Ancak bir gün dışkınızın yapay zeka ile analiz edilebileceğini hiç düşündünüz mü?

Daily Star'ın haberine göre; Bilim insanları, dışkınızı yüksek derecede doğrulukla analiz ederek hayatınızı kurtarabilecek "Dieta Mobile" adında yeni bir yapay zeka destekli uygulama geliştirdiler.

SADECE DIŞKI FOTOĞRAFLARINIZI YÜKLEYİN

Dieta Mobile, doktorların bağırsak sağlığı ve diğer sağlık sorunlarını teşhis etmesine yardımcı olan ünlü bir dışkı aracı olan Bristol dışkı ölçeğine göre sınıflandırılması için kullanıcılardan ilginç bir şey istiyor; telefonlarını kullanarak fotoğraf yüklemelerini.

Uygulamanın geliştiricileri, uygulamanın ilk klinik denemesini umut verici sonuçlarla tamamladı ve yapay zekanın dışkıları sınıflandırmada insanlardan daha iyi olduğunu öne sürdü.

Çalışmanın arkasındaki baş araştırmacı Dr.Mark Pimentel, "Gastrointestinal sistem hastalıkları son derece yaygındır. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) dünya çapında 1 milyar kadar insanı etkiler. Bazen hastalar neyin normal neyin normal olduğunu anlayana kadar sorunları olduğunu bile bilmiyorlar." dedi.

Uygulamanın bir sürümü, hastaların bağırsak hareketlerini izlemelerine yardımcı olmak için GPS özelliği ile doktorlara bile tanıtılıyor. Dr. Pimentel, "Bir kişinin otoyolda inmesi ve bir markete gitmesi ya da tuvalete acilen ihtiyaç duyduğu için tuvalete gitmesi gerekiyorsa, uygulama bunu takip edecektir" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın App Store'daki açıklamasında ise "Dieta'nın amacı, big data ve makine öğrenimi teknolojisini kullanarak sindirim sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olmaktır. Uygulamamız, veri bilimini kullanarak yüksek kaliteli analizler sağlayabilmemiz için bağırsağınızı hızlı ve kolay bir şekilde izleme sürecinde size rehberlik eder. Dieta, veri odaklı analizleri bağırsak sağlığı dünyasına getirme konusunda tutkulu olan veri bilimcileri, doktorlar, mühendisler ve tasarımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

Bu uygulamalar, sağlık teknolojileri sektöründe büyüyen bir trend haline geliyor. Bütün bunlar kulağa çılgınca ve yaratıcı gelse de, öyle görünüyor ki sağlık endüstrisi, artık yeni araçlar ve programlarla daha fazla ilgileniyor. Ancak sağlık sektörü bu dışkı tarama uygulamasından büyük kazançlar elde edecek gibi görünüyor.

