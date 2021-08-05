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  4. Çok konuşulacak açıklama! İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran'ı vurmaya hazırız

Çok konuşulacak açıklama! İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran'ı vurmaya hazırız

05.08.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran'ın ülkesinin yanı sıra Orta Doğu ve dünya için de tehdit olduğunu savunarak, İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Çok konuşulacak açıklama! İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran'ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, "İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir." ifadelerini kullandı.

Röportajda "İsrail, İran'ı vurmaya hazır mı?" şeklindeki bir soruya Gantz, "evet" yanıtını verdi.

Gantz, İran'da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini savundu.

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İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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