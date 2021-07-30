İsrail yine kan döktü! Filistinlilere gerçek mermiyle saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı protesto gösterisi düzenleyen Filistinliler, bir kez daha İsrail askerlerinin sert müdahalesine uğradı.

Filistinli göstericiler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde bir araya geldi. Yerleşim birimlerinin inşası ve genişletilmesine yönelik faaliyetler tepkilerin odağındaydı.

FİLİSTİNLİ GÖSTERİCİLERE KANLI MÜDAHALE

Gösteriyi dağıtmak isteyen İsrail güçleri, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı. Filistinliler ise İsrail askerlerine taşla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 5'i gerçek mermiyle olmak üzere 79 Filistinli yaralandı.

ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde 5 kişinin gerçek, 24 kişinin de plastik mermiyle vurularak, 40 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Filistin Kızılayına göre, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde düzenlenen gösteriye de müdahale eden İsrail askerlerinin 10 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladığı kaydedildi.

Ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ YASA DIŞI FAALİYETLERİ

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. (AA)





