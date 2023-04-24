Çok konuşulacak keşif! Büyük merak uyandırdı... Daha önce hiç görülmemiş

IFL Science'ta yer alan habere göre, mirusvirüslerin adı da doğası da garip. Yeni çalışmada bilim insanları, Latince'de 'garip' anlamına gelen 'mirus' ile adlandırılan bu virüsün, Duplodnaviria adı verilen (uçuğa neden olan herpes simpleks virüsü gibi herpesvirüsleri içeren büyük çift sarmallı DNA virüsü türü) bir virüs alemine ait olduklarını açıkladı.

MİRUSVİRÜSLER İNSANLARLA...

Neyse ki mirusvirüsler insanlarla ilgilenmiyor. Bunlar, yalnızca tek hücreli planktonları enfekte etme eğilimindeler. Ancak bu, herpesvirüslerin atalarının bir zamanlar denizdeki tek hücreli organizmaları enfekte ettiğini gösteriyor.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BU VİRÜS GRUBU OLDUKÇA BENZERSİZ"

Evrimsel mirasları herpesvirüslere dayansa da, mirusvirüs genlerinin çoğu dev virüslerinkine (Bunlar kelimenin tam anlamıyla gerçekten büyük virüsler) benziyor. Bununla birlikte, araştırmacılar daha önce hiç görülmemiş bu virüs grubunun oldukça benzersiz olduğunu söylüyor.

Çalışmanın yazarları, "Mirusvirüsler, daha önce karakterize edilen diğer tüm DNA virüs gruplarından önemli ölçüde farklıdır" sonucuna varıyor ve ekliyorlar:

"Keşif, okyanuslarımızın ve denizlerimizin yüzeyi gibi önemli ekosistemlerde en bol bulunan çift sarmallı DNA virüslerinin bile ekolojik ve evrimsel karmaşıklığını henüz tam olarak kavrayamadığımızı hatırlatıyor"

Yeni virüsler, keşif gemisi Tara Ocean ile toplanan veriler taranarak bulundu. Bu proje kapsamında dünya çapında 200'den fazla farklı yerden 35.000'den fazla virüs, alg ve plankton örneği toplandı. Ayrıca bilim insanlarına üzerinde çalışacakları çok sayıda veri ve yeni türler keşfetmek için pek çok fırsat sağladılar.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde mikrobiyal ekoloji uzmanı olan çalışma yazarı Tom Delmont yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"YENİ BİR MACERANIN BAŞLANGICINA İŞARET EDİYOR"

"2019 yılında araştırma ekibimiz, Tara Oceans projesi tarafından sağlanan devasa miktardaki dizileme verilerinde alışılmadık bir evrimsel sinyal gözlemledi. Bu sinyali takip ederek, büyük bir DNA virüs grubunu keşfettik ve ardından karakterize ettik: mirusvirüsler. Bu keşfin Nature dergisinde yayınlanması yeni bir maceranın başlangıcına işaret ediyor ve bilim camiası için herhangi bir ekosistemde mirusvirüsleri tespit etmek ve incelemek için bir kapı açıyor."

Çalışmanın ilk yazarı Morgan Gaïa ise, "Tara Oceans plankton ekolojisine ilişkin anlayışımızı değiştirdi. Çalışmamız, bu inanılmaz keşif gezisinin temel evrimsel sorulara da yanıt verdiğini kanıtlıyor. Mirusvirüsler hakkında keşfedilecek ve anlaşılacak çok şey var" diye ekledi.

Çalışma Nature dergisinde yayımlandı.

(Fotoğraflar temsilidir)

