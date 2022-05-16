Çok merak ediliyordu! Qualcomm tarih verdi: Snapdragon 8 Gen 1+ ile tanışmamız muhtemel!

Qualcomm, çok merak edilen Snapdragon Night etkinliğinin 20 Mayıs'ta Çin'de gerçekleşeceğini resmi olarak paylaştı. Etkinlik için iki büyük duyuru beklentisi var. Bunlardan biri yeni çıkacak amiral gemisi telefonlarda kullanılacak Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisi ve yeni çıkacak orta seviye telefonlarda kullanılacak Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi.

SNAPDRAGON 8 GEN 1 PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisinin aynı CPU yapısını kullanırken küçük bir GPU yükseltmesiyle, Snapdragon 8 Gen 1'in üzerine küçük iyileştirmeler yapılarak sunulacağı söyleniyor. Yeni amiral gemisi yonga setinin de TSMC'nin 4nm üretim sürecinden çıkması bekleniyor. Motorola'nın ise yeni çipi Edge X30 telefonuna yerleştirerek Snapdragon 8 Gen +1 işlemcisini kullanan ilk üreticilerden biri olacağı iddia ediliyor.

İŞTE İDDİALARA GÖRE SNAPDRAGON 7 GEN 1'İN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 7 Gen 1'in ise Adreno 662 GPU'nun yanında 2.36GHz'de çalışan dört Cortex-A710 performans çekirdeğine ve 1.8Ghz'de çalışan dört Cortex A510 çekirdeğine sahip olacağı bildiriliyor. Oppo'nun 23 Mayıs'ta yeni Snapdragon 7 serisi yonga setini kullanan Oppo Reno8'i tanıtacağı söyleniyor.

Bakalım Qualcomm, 20 Mayıs günü Snapdragon 8 Gen 1+ ile Snapdragon 7 Gen 1'i karşımıza çıkaracak mı?

