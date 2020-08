Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Eğer kendinize daha farklı bir ev arkadaşı ve dost arıyorsanız içeriğimize bir göz atmanızı öneririz.

MİSK KEDİSİ

Misk kedilerinin kökeni de diğer tüm kedi cinsleri gibi Afrika'ya dayanıyor. Yaklaşık 20 yıl kadar ömrü olan Misk kedileri,o kadar güzel ki bakmaya doyamıyorsunuz. En ilginç özelliği de kafasının geçtiği her yerden vücudunu da geçirebilmesi...

IGUANA

Yeşil iguanalar dünyanın en egzotik canlılarından biri. Büyük petshoplarda da sık sık denk geldiğimiz bu canlı, aslında yalnızlığı çok seven bir hayvan. Bu yüzden eğer bir iguananın bakımını üstlenmek istiyorsanız hayvanınızın size ve yaşadığı ortama alışmasının zaman alacağını bilmelisiniz. Nemli ve rutubetli ortamı seven bu canlılar, otçul olduğu için beslerken kesinlikle et vermemeniz gerekiyor. Yaklaşık 20 yıllık ömre sahip olan yeşil iguanalar, alışmadıkları bir ortamda ve su altında 30 dakika boyunca nefes almadan saklanabiliyorlar!

KAPUÇİN MAYMUNU

Evde maymun beslemek hayvanseverler için aslında çok da yeni bir alışkanlık değil. Zekası ve alet kullanma becerisiyle göz boyayan kapuçin maymununun bakımı çok basit. Bu minicik hayvanı beslemesi eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız sizi çok daha az zorlayacaktır. Gereken ilgiyi gördüklerinde en yakın dostunuz olan bu canlıların tek olumsuz özelliği ise ilk zamanlarda bebek gibi bir bakım beklemeleri!