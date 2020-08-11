Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Eğer kendinize daha farklı bir ev arkadaşı ve dost arıyorsanız içeriğimize bir göz atmanızı öneririz.
Misk kedilerinin kökeni de diğer tüm kedi cinsleri gibi Afrika'ya dayanıyor. Yaklaşık 20 yıl kadar ömrü olan Misk kedileri,o kadar güzel ki bakmaya doyamıyorsunuz. En ilginç özelliği de kafasının geçtiği her yerden vücudunu da geçirebilmesi...
Yeşil iguanalar dünyanın en egzotik canlılarından biri. Büyük petshoplarda da sık sık denk geldiğimiz bu canlı, aslında yalnızlığı çok seven bir hayvan. Bu yüzden eğer bir iguananın bakımını üstlenmek istiyorsanız hayvanınızın size ve yaşadığı ortama alışmasının zaman alacağını bilmelisiniz. Nemli ve rutubetli ortamı seven bu canlılar, otçul olduğu için beslerken kesinlikle et vermemeniz gerekiyor. Yaklaşık 20 yıllık ömre sahip olan yeşil iguanalar, alışmadıkları bir ortamda ve su altında 30 dakika boyunca nefes almadan saklanabiliyorlar!
Evde maymun beslemek hayvanseverler için aslında çok da yeni bir alışkanlık değil. Zekası ve alet kullanma becerisiyle göz boyayan kapuçin maymununun bakımı çok basit. Bu minicik hayvanı beslemesi eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız sizi çok daha az zorlayacaktır. Gereken ilgiyi gördüklerinde en yakın dostunuz olan bu canlıların tek olumsuz özelliği ise ilk zamanlarda bebek gibi bir bakım beklemeleri!
Geldik vahşi bir canlıya! İlk başlarda küçük sevimli bir canlı olsa da timsahlar 2 yaşından sonra çok hızlı büyür ve yaklaşık 6 metre boyuna ulaşırlar. Eğer yavru bir timsah edinecekseniz onu yavru balık, et ve ciğer ile bol bol doyurmanız gerekecek. Büyüdükçe ihtiyaç duyduğu et miktarı da artan timsahlar özellikle üreme dönemlerine geldiklerinde çok daha saldırgan olurlar, bizden söylemesi!
Keçi ve ev... İkisini bir arada okuyunca garip oldu değil mi? Ama pigme keçiler gerçekten de herkesi kendine hayran bırakacak cinsten canlılar. Afrika kökenli bu hayvanlar aynı zamanda iyi süt vermeleriyle bilinir. En yakın arkadaşınız olacak bir pigme keçiyi bahçeli evinizde beslemeye ne dersiniz?
Görünüşleriyle ejderhalara benzeyen kemerli kertenkeleler dünyada sadece Sahra Altı Afrikası'nda bulunuyor. Böceklerle beslenen bu canlılar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ise çabucak kıvrılıp bir topa dönüşebiliyorlar.
Listemizde son olarak hem kemirgen hem de dost canlısı bir hayvan var. Sebzeyle beslenebilen kapibaraları evinizde konuk etmeye karar verdiyseniz eşyalarınızı kaybetmeyi göze almanız gerekecek.
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