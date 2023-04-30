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Çok sert sözlerle İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu dikkat çeken 'Bayraktar' paylaşımı: Ayaklarına taş değmesin

30.04.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi ve o süreçte yaşananlara yönelik çok sert ifadeler kullanarak İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. TEKNOFEST 2023’ü ziyaret eden Ağıralioğlu, paylaştığı mesajında "Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Çok sert sözlerle İYİ Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu dikkat çeken 'Bayraktar' paylaşımı: Ayaklarına taş değmesin

İYİ Parti’den zehir zemberek sözlerle istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. TEKNOFEST 2023’ü ziyaret eden Ağıralioğlu, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Ağıralioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gayretler azizdir. Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatanı'na, 783.562 kilometre kare vatan toprağından gönül coğrafyamıza; milli savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa, kalbimiz, desteğimi ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar."

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