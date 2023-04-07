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İftar buluşması kulisleri hareketlendirdi! İddialar gündem oldu, Davut Güloğlu açıklama yaptı: İstifa sonrası Yavuz Ağıralioğlu...

07.04.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam iki siyasinin bir araya geldiği görüşme dikkat çekti. Partinin beste çalışmalarını da yürüten, Cumhur İttifakı üyelerinden Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Başdanışmanı Davut Güloğlu, partisinden istifasıyla çok konuşulan isimle iftar yaptı. Görüşmenin ardından gündem olan iddialara Güloğlu sosyal medyadan yanıt verdi.

İftar buluşması kulisleri hareketlendirdi! İddialar gündem oldu, Davut Güloğlu açıklama yaptı: İstifa sonrası Yavuz Ağıralioğlu...

Son anda Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan YRP'den Davut Güloğlu yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde partisinden sert açıklamalarla ayrılan isim, Güloğlu ile iftarda bir araya geldi.

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Güloğlu, Fatih Erbakan'ın partinin ittifakla ilgili ilk kararını kamuoyuna duyurduğu sırada yanında yer alan isimlerden biri olmuştu.

BAŞKA PARTİYE KATILACAĞI KONUŞULUYORDU

Partinin beste çalışmalarını da yürüten Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu, dün akşam iftar yemeğinde Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldiklerini duyurdu. Ağıralioğlu, gerek Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecine gerekse HDP'nin aday çıkarmama kararıyla ilgili iddialara ilişkin sert tepkilerle İYİ Parti'den istifa etmişti.

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İstifasının ardından Ağıralioğlu'nun başka partiye katılıp katılmayacağı merak edilirken Ağıralioğlu iddialarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"'Bu bir yerlerden teklif alıyor' gibi sonuçlar çıkarılacaktır. Ama bana gelmiş bir teklif yoktur. Seçime ramak kala bunca itirazı yapıp sonra siyasi tercihte bulunmak, parti değiştirmek bu seçim sürecinde sözü çok yaralar. Benim böyle bir gündemim yok. Seçim sonuçlarından sonra daha rahat konuşabileceğimiz, ya bir yol bulacağımız ya da bir yol açacağımız zemini seçimden sonra daha rahat değerlendiririz."

KULİSLER HAREKETLENDİ! GÜLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dün akşam Ağıralioğlu'nun Güloğlu ile iftarda bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi. İddialar gündem olurken Güloğlu sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli arkadaşlar, dün akşam bir iftar yemeğinde; vekilimiz ve arkadaşım Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Gördüm ki; hemen siyasi bir sebep arayanlar olmuş. Sadece arkadaşımla iftar yaptım. Buna başka bir isim koymak isteyenleri anlayamıyorum. Ayıptır.."

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Yavuz Ağıralioğlu Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi İYİ Parti

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