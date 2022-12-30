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'Çok soğuk bayağı soğuk' O şehir adeta buz kesti! Termometreleri görenler...

30.12.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış ayları ve soğuk havalar iyiyen iyiye etkisini göstermeye devam ederken Kars'tan gelen son görüntüler ve haberler büyük şaşkınlık yarattı. Kars adeta buz keserken termometreleri görenler şoke oldu. Hava sıcaklığının eksi 15'i gördüğü kentte her taraf dondu. Bir ayakkabı boyacısının ise soğuk havada boya yaparak kazandığı parayla buğday alıp kuşları doyurması dikkat çekti. Soğuk hava karşısında vatandaşlar yorumlarını "Çok soğuk, dere dondu, hava baya soğuk" sözleriyle dile getirdi.

'Çok soğuk bayağı soğuk' O şehir adeta buz kesti! Termometreleri görenler...

Yurt genelinde soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken özellikle Kars'tan gelen son haberler herkeste şaşkınlığa yol açtı. Kars'ta hava sıcaklığı -15 dereceye düştü ve Kars Çayı buz tuttu. Kars'ta araçların camlarının buz tuttuğu da görüldü. Kentte havaların çok soğuduğunu belirten vatandaşlar “Çok soğuk, dere dondu, hava baya soğuk, hava sıcaklığı eksi 10-11 derece var” şeklinde konuştu.

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SOĞUKTAN ETKİLENEN KUŞLARI BOYACILIKTAN KAZANDIĞI PARAYLA DOYURUYOR

Öte yandan, soğuk havadan etkilenen ve yem bulmakta güçlük çeken kuşları boyacılık yapan bir kişi doyuruyor. Kazımpaşa Caddesi’nde boyacılık yaparak geçimini sağlayan Uğur Tatar, her sabah aldığı buğdayı kuşlara veriyor.

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Kuşların karnını doyurduğunu ifade eden Uğur Tatar, “Kazandığımız paralarla ben bu hayvanlara acıyorum. Ben de her zaman arpa alıyorum. Aç kalmasın diye her sabah yem dökerek kuşların karnını doyuruyorum” diye konuştu.

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SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kars’ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde daha da etkili olması bekleniyor. Soğuktan buz tutan Kars Çayı’nda buzdan küçük adacıklar oluştu. Kente gece hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, sabah saatlerinde araç termometreleri eksi 15’i gösterdi. (İHA)

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