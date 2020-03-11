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Contagion filminin koronadan sonra izlenme sayısı patlama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

Koronavirüsü salgını dünyada hız kesmeden yayılırken, 9 yıl önce izleyiciyle buluşan Contagion yeniden gündeme geldi. Koronadan sonra filmin izlenme sayısı patlama yaptı.

Contagion filminin koronadan sonra izlenme sayısı patlama yaptı

Esrarengiz bir salgını konu alan ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındıran Contagion filmi, korona salgınıyla olan benzerliği nedeniyle ABD'de Apple mağazaları üzerinden en çok indirilen yapımlardan biri oldu. Contagion’un yapım şirketi Warner Bros, filmin corona virüsü ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270. sırada bulunduğunu, virüs çıktıktan 3 ay sonra ise şirketin en çok aranan filmleri arasına girdiğini söyledi. Filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise corona virüsü salgınıyla görülen benzerlikler...

Filmde bir iş kadınını canlandıran Gwyneth Paltrow, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin’den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, corona virüsüyle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.

paltrow-instagram

Filme olan ilgi Paltrow’un 26 Şubat’da uçaktaki maskeyle yaptığı Instagram paylaşımıyla da arttı. 6.9 milyon takipçisi olan Paltrow, paylaşımında, “Paris’e doğru yoldayım. Paranoya sahibi? Tedbirli? Panik? Uysal? Evrensel salgın? Propaganda? Bu maskeyle uçakta uyuyacağım. Ben bu filmde daha önce yer almıştım. Güvenli kalın. El ele sıkışmayın. Ellerinizi sürekli yıkayın” ifadelerini kullanmıştı.

İKİSİ DE HAYVANDAN İNSANA

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Contagion filmindeki kurguyla, gerçek hayatta olanlar arasında enteresan benzerlikler bulunuyor. Paltrow’un oynadığı karakter MEV-1 adı verilen virüsü, yarasadan virüs kapmış bir domuzdan alan bir Hong Kong şefiyle el sıkıştıktan sonra kapıyordu. Gerçek hayatta ise, sağlık uzmanları corona virüsünün Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde hayvandan insana geçmiş olabileceği gerçeği üstünde duruyor.

ÖLÜM ORANLARI ARASINDA FARK

Filmde bahsedilen MEV-1 virüsü ve corona virüsünün benzerlikleri arasında iki virüsün de ilk başta solunum yolundan vücuda girerek, insan bedenini etkilemesi bulunuyor.

Filmde de virüs Çin’den yayılıyor.

Ancak filmde görülen virüsün insanlarda ölüm oranı yüzde 25 iken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı orana göre corona virüsü salgınında görülen ölüm oranı yüzde 3.4.

SENARİST: TESADÜFTEN İBARET

Contagion’ın tekrar popüler olması filmin senaristi Scott Z Burns’ün de şaşırmasına sebep oldu. Senarist, Fortune dergisiyle yaptığı röportajda, filmde izleyiciye göstermek istedikleri fikrin ‘toplumun böylesi salgınlara karşı ne kadar savunmasız olduğuydu’ dedi.

Filmden salgın başladıktan sonrasını gösteren bir kare.

Burns, “Filmimizle corona virüsü arasında bulunan benzerlikler tesadüften ibaret ve gerçekten o kadar da önemli değil. Bundan daha önemli olan konu ise hızla yayılan virüse karşı toplumun nasıl tepki verdiği ve bunun insanlar üstündeki etkileri” dedi.

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