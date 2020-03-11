Contagion filminin koronadan sonra izlenme sayısı patlama yaptı

Esrarengiz bir salgını konu alan ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındıran Contagion filmi, korona salgınıyla olan benzerliği nedeniyle ABD'de Apple mağazaları üzerinden en çok indirilen yapımlardan biri oldu. Contagion’un yapım şirketi Warner Bros, filmin corona virüsü ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270. sırada bulunduğunu, virüs çıktıktan 3 ay sonra ise şirketin en çok aranan filmleri arasına girdiğini söyledi. Filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise corona virüsü salgınıyla görülen benzerlikler...

Filmde bir iş kadınını canlandıran Gwyneth Paltrow, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin’den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, corona virüsüyle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.

Filme olan ilgi Paltrow’un 26 Şubat’da uçaktaki maskeyle yaptığı Instagram paylaşımıyla da arttı. 6.9 milyon takipçisi olan Paltrow, paylaşımında, “Paris’e doğru yoldayım. Paranoya sahibi? Tedbirli? Panik? Uysal? Evrensel salgın? Propaganda? Bu maskeyle uçakta uyuyacağım. Ben bu filmde daha önce yer almıştım. Güvenli kalın. El ele sıkışmayın. Ellerinizi sürekli yıkayın” ifadelerini kullanmıştı.