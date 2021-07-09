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Çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti

09.07.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de çöp kamyonunun altında kalan elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybetti. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden elektrikli scooter sürücüsünün işitme engelli olduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde elektrikli scooter süren Adem D, trafikte taksi ve çöp kamyonu arasına sıkıştı.

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DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Adem D'nin üzerinden çöp kamyonu geçti.

Kazayı fark eden kamyon sürücüsü durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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İŞİTME ENGELLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adem D'nin işitme engelli olduğu iddia edildi. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şişli
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