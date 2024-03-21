Çöp toplama arabasının içindeki küçük çocuğu sevdi! O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının çöp toplama arabasının ön cebinde bulunan küçük kızın yanına giderek onu sevdiği anları paylaşması sosyal medya kullanıcılarının ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadının hareketini sevgi dolu bulurken bazıları ise duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kedi sever gibi hareketleri" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyada güzel insanlar var dedirtiyor" yorumunu yaptı.