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    4. Çöp toplama arabasının içindeki küçük çocuğu sevdi! O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı

    Çöp toplama arabasının içindeki küçük çocuğu sevdi! O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 13:24
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde genç bir kadının çöp toplama arabasının ön cebindeki küçük çocuğun yanına giderek onu sevdiği anlar yer aldı. Küçük kızın genç kadına gülümseyerek tepki vermesi sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

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    Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının çöp toplama arabasının ön cebinde bulunan küçük kızın yanına giderek onu sevdiği anları paylaşması sosyal medya kullanıcılarının ikiye böldü.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadının hareketini sevgi dolu bulurken bazıları ise duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kedi sever gibi hareketleri" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyada güzel insanlar var dedirtiyor" yorumunu yaptı.

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