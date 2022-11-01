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  4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Engelli yolcu uçakta tekerlekli sandalye olmadığı için sürünerek inmek zorunda kaldı

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Engelli yolcu uçakta tekerlekli sandalye olmadığı için sürünerek inmek zorunda kaldı

01.11.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Townsville kentinden Tayland’ın başkenti Bangkok’a giden bir yolcu uçağına binen engelli yolcu zor anlar yaşadı. Natalie Curtis isimli yolcu uçak varış noktasına geldiğinde koridorda tekerlekli sandalye bulunmadığı için sürünerek uçaktan indi. Yaşadığı deneyimi son derece aşağılayıcı olarak değerlendiren Curtis o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Engelli yolcu uçakta tekerlekli sandalye olmadığı için sürünerek inmek zorunda kaldı

Natalie Curtis, Avustralya'nın Townsville kentinde bir yolcu uçağına bindiğinde koltuğuna ulaşmak için koridor tekerlekli sandalyesini kullanmıştı ancak aynı yolcu Tayland’ın Bangkok noktasındaki varış anında bu imkandan yararlanamadı. Uçaktan inmesinin tek yolunun koridor boyunca sürünmek olduğunu fark eden Curtis, “Son derece aşağılayıcıydı. Herkes bana bakıyordu. Ben ellerimle aşağıya indim ve koridor boyunca süründüm.Vicdanınız nasıl el verdi?” dedi.

“ÖDEME TALEP ETTİLER”

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Havayolu şirketi yaptığı açıklamada yolcu ve personel arasında yanlış bir iletişim olduğunu belirtti. Koridor tekerlekli sandalyesinin hazır olmadığını ve personelin hazır hale getirebilmesi için en az 40 dakikaya ihtiyacı olduğu söylendi. Arkadaşı Natasha Elford tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyadan büyük yankı uyandırırken Curtis’in varışta tekerlekli sandalye için ödeme yapmasının istenildiği belirtildi. Havayolu şirketi ise iddiaları tamamen reddederek tekerlekli sandalyeler için asla ücret talep etmediğini söyledi.

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Havayolu şirketi sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bizimle seyahat ederken yaşadığı deneyim için Bayan Curtis'ten kayıtsız şartsız özür dileriz. Özel yardıma ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere tüm müşterilerimiz için güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamayı taahhüt ediyoruz. Maalesef, girişte bir koridor sandalyesinin kapıda bulundurulmasının gecikmesiyle sonuçlanan bir yanlış iletişimin ardından yaşanan olayları araştırıyoruz. Hiçbir noktada bir ödeme talebi nedeniyle bir koridor sandalyesi tutulmadı. Müşteri ekibimiz, deneyimini daha iyi anlamak ve ona geri ödeme ve ek tazminat teklif etmek için Bayan Curtis ile iletişime geçti." ifadelerini kullandı.

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tekerlekli sandalye uçak

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