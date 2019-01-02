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Çorum'da tepki çeken olay! 'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Çorum'da yolda yaralı halde yatarken bulunan, işkence gördüğü öne sürülen at, tedaviye alındı. Atın sahibi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ulukavak Mahallesi'nde cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yoğun ihbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi.
İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, tedavisi için, hayvan barınağına götürüldü.
Polis ekipleri, yaralı atın sahibi olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.
İsmi açıklanmayan atın sahibi, "Ben bu atı artık istemiyorum. Sağlık sorunlarından dolayı bakamıyorum. Alın sizin olsun" diyerek belediyeye vermek istediğini söyledi.
Tutulan tutanaklar karşılığında at, barınakta koruma altına alınırken, atın sahibi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Çorum hayvana eziyet hayvana yönelik şiddet

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