Çorum'da tepki çeken olay! 'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi.

Polis ekipleri, yaralı atın sahibi olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan atın sahibi, "Ben bu atı artık istemiyorum. Sağlık sorunlarından dolayı bakamıyorum. Alın sizin olsun" diyerek belediyeye vermek istediğini söyledi.