HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çorum'da yasak aşk iddiasında korkunç son! Annesini bıçakladı, ölmediğini görünce...

Çorum'da yasak aşk iddiasında korkunç son! Annesini bıçakladı, ölmediğini görünce...

05.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Çorum'da yasak aşk iddiasında korkunç son! Annesini bıçakladı, ölmediğini görünce...

Olay, Ulucami Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Screenshot_3

ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE...

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Screenshot_4

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Elleriyle boğup öldürdü, sandığa kilitlediAntalya'da dehşete düşüren cinayet! Elleriyle boğup öldürdü, sandığa kilitledi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Doğu Anadolu'nun saklı cenneti tamamen dondu!Doğu Anadolu'nun saklı cenneti tamamen dondu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Bakan Nebati'den piyasalara olumlu mesaj!

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Türkiye Yunus Gezer'e ağlıyor!

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Okullar kapanacak mı? Bakan Özer'den açıklama

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

Bedelli askerlik ücreti netleşti! 2,5 yılda yüzde 80 arttı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.