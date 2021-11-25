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Covid-19’a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

25.11.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan 77 yaşındaki Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı.

Covid-19’a yakalanan Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Sabah saatlerinde 10 Ekim tarihinden bu yana tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesi’nden (UVN) taburcu edilerek Lany’deki Başkanlık Köşkü’ne getirilen 77 yaşındaki Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası yeniden hastaneye kaldırıldı. Yakın zamanda 3’üncü doz aşısını olan Zeman’ın Covid-19 semptomlarının olmadığı bildirildi.

Başkanlık Sözcüsü Jiri Ovcacek yaptığı açıklamada, Zeman’ın Covid-19’a yakalandığını doğrulayarak, "Başkan Milos Zeman, öğleden sonra Lany’deki köşkte Covid-19 için test edildi. Ne yazık ki, son test pozitif çıktı" dedi.

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Zeman’ın bugün kendi isteği ile hastaneden taburcu olmasının ardından Prag Merkez Askeri Hastanesi (UVN) tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Başkan ve ailesi ve çalışma ofisi, Başkan’ın sağlık durumu, gelişme tahminleri, olası riskler ve komplikasyonlar hakkında defalarca bilgilendirildi. Hastanemiz profesyonel bir sağlık ekibinin önderliğinde uzmanlaşmış bir tıbbi tesiste sağlanan en uygun bakımı önermeye devam ediyor ancak Başkan’ın sağlığındaki önemli iyileşme göz önüne alındığında, anayasal görevlerini tıbbi hizmetler dışında yerine getirmesine öncelik verme kararına tamamen saygı duyuyoruz " ifadeleri kullanılmıştı.

YARIN ATANMASI BEKLENEN YENİ BAŞBAKAN FIALA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Çekya’da 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi olan SPOLU (Birlikte) ile Bağımsız Belediye Başkanları (STAN) ve Korsanlar ittifakının yarın Zeman ile görüştükten sonra yeni Başbakanı ataması bekleniyordu. Zeman’ın tekrardan hastaneye kaldırılmasının ardından bu görüşmenin yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Çekya’da ülkeyi halen mevcut Başbakan Andrej Babis hükümeti yönetiyor.

Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle geçtiğimiz eylül ayında geldiği askeri hastaneden 8 gün tedavi görüp hastaneden ayrılmış, ardından 10 Ekim tarihinde ise bilinci kapalı bir şekilde askeri hastaneye nakledilmişti. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman’ın, karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları mevcut olduğu biliniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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