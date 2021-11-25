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Son Dakika: 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

25.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 467 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

25 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 639 oldu.

"BİR KISMIMIZ SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYI SEÇİYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.

25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Kasım) koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 592 olarak açıklanmıştı.

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