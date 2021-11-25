Son Dakika: 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

25 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 639 oldu.

"BİR KISMIMIZ SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYI SEÇİYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.

Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır. pic.twitter.com/dmxyzFzvjI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021

25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Kasım) koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 592 olarak açıklanmıştı.





