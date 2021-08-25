Covid-19 hastası kadını otobüse alan şoförün bahanesi pes dedirtti: Elektrikler yoktu

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin "HES kodu" kontrollerini gerçekleştirdi.

4 BİN 50'ŞER LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Sivas’tan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda bir kadının Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi’ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası yazdı.

"ELEKTRİKLER YOKTU, SİSTEM ÇALIŞMADI"

Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne "HES kodu" sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi. Covid-19 hastası kadını "HES kodu" sorgulamadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti.

PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

İHA

