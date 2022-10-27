Cübbeli Ahmet'ten gündem olacak sözler! "Bomba attılar" deyip açıkladı: Sakallı makallı biri...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne (HAYDER) bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Yaptığı bir konuşma sonrası saldırının yaşandığını öne süren Ünlü, bir Bakan'dan bilgi aldığını ifade ederken saldırganın ise sakallı biri olduğunu açıkladı.

"KONUŞMA SONRASI SALDIRI YAPILDI"

Birbirinden önemli ifadeler kullanan Ünlü, kendisinin de mensubu olduğu İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra 'rabıta' konuşması yaptığını ve saldırının saldırının da bunun ardından yaşandığını belirtti.

"SAKALLI MAKALLI BİRİ"

YouTube kanalında ve televizyonda yaptığı açıklamalarda yaşananları anlatan ve geçen hafta bir konuşma yaptığını, sonrasında da ses bombası atıldığını söyleyen Ünlü şöyle devam etti:

Şahıs yakalandı. Sakallı makallı biri. 'Evvelce de İsmailağa'ya takılmış' dediler bana, Bakan beyin verdiği bilgi. Fakat nereye gidiyor, nereye uzanıyor ucu başı... Bunu daha tam bildirmediler. Şahıs, evinde aramayla yakalandı. Evinde baya patlayıcı madde. Münferit, meczup dediler ama 200 gram bundan 400 gram şundan nasıl yakalandı?

"'YAHUDİNİN ÖNÜNDE BOMBA PATLAYACAK' DEMİŞ"

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'a da yaşananlar hakkında bilgi veren Cübbeli Ahmet, saldırganın 25-30 yaşında olduğunu ifade etti. Olay günüyle ilgili Emniyet'ten de bilgi aldığını öne süren Cübbeli, "O gün derneğe gelmiş, gündüz etüt etmiş. Yandaki kitapçıya girmiş. 'Yahudinin önünde bomba patlayacak.' demiş." ifadelerini kullandı.