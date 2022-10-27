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Evlilik teklifini reddeden hemşireyi vurup intihara kalkışmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı: 'Bir ona bir kendime sıktım'

27.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da evlilik teklifini reddeden teyzesinin kızı hemşire Emine A.'yı (26) tabancayla ateş edip yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkışan muavin Hüseyin B.'nin (28) ilk ifadesi ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin B.'nin, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona bir kendime sıktım" dediği öğrenildi. Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayan Emine A., bir böbreğini kaybetti. İşte olayın detayları...

Evlilik teklifini reddeden hemşireyi vurup intihara kalkışmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı: 'Bir ona bir kendime sıktım'

Dehşete düşüren olay, 24 Ekim günü saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsüne muavinlik yapan Hüseyin B., elinde çiçekle aile sağlığı merkezine gidip platonik aşk beslediği teyzesinin kızı hemşire Emine A.'ya evlilik teklif etti, ret cevabı alınca da oradan ayrıldı.

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Bir süre sonra yeniden Emine A.'nın odasına gelen Hüseyin B., kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş etti. Ardından silahın namlusunu kendi göğsüne çevirip tetiği çekerek intihara kalkıştı.

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ÇİÇEKTEKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Yaralanan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorlar yaptı. Kuzenler çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazan Hüseyin B.'nin sosyal medya hesaplarında da Emine'nin baş harfi olan E.'yi omzuna kesici aletle yazdırdığı fotoğrafı paylaştığı görüldü.

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BİR BÖBREĞİNİ KAYBETTİ

Emine hemşirenin kaldırıldığı hastanede 9 saat süren ameliyat boyunca 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı, 1 böbreğinin de alındığı öğrenildi. Ameliyatta 37 ünite kan verilen, birkaç organı daha hasar gören Emine A.'nın entübeden çıkartılıp uyandırıldığı, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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'BİR ONA BİR KENDİME SIKTIM'

Öte yandan, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Hüseyin B.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin B.'nin, Konya'nın Meram ilçesinde oturduğunu, Emine A.'nın da yaklaşık 8 ay önce Karaman'da göreve başladığını belirterek, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona bir kendime sıktım" dediği öğrenildi.

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KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Hemşire Emine A., ailesinin yaşadığı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitemi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane önünde bekleyen mesai arkadaşları ise Emine hemşireyi gözyaşlarıyla uğurladı.

(DHA)

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