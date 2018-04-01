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Çukur 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç, Vartolu'yu tehdit ediyor! (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 01.04.2018 21:41 | Son Güncelleme

Çukur 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show TV'de pazartesi günleri ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran dizisi Çukur yeni bölümde yeni gelişmeler aksiyonu doruğa çıkarıyor. Çukur yeni bölüm fragmanında İdris, Celasun'a miras teklif yaparken Yama, Vartolu'yu tehdit ediyor. Emrah, Baykal'ın peşinde iz sürerken Aliço, Hale'nin ölümünü araştırırken başını büyük belaya sokuyor. İşte Çukur 23. yeni bölüm 2. fragmanı...

Çukur 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Yamaç, Vartolu'yu tehdit ediyor! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 23. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Show TV'de her pazartesi, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla ekrana gelen Çukur yeni bölüm fragmanında İdris'in Celasun'a teklifi herkesi şaşırttı. Yamaç'ın Vartolu'ya "Ailemden uzak dur" sözleri dikkat çekti. Aliço, iz sürmenin peşinde giderken başını büyük belaya sokuyor. Çukur 23. yeni bölümü 2 Nisan Pazartesi Show TV'de!

ÇUKUR 23. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur yeni bölümde; İdris’in Celasun’a “Madem benim oğlum senin babanı öldürdü. Baban ben olayım, mirasçım ol!” sözleri dikkat çekerken, Celasun’un bu teklif karşısında ne diyeceği merakla bekleniyor. Sultan Nedret’ten, Vartolu-Saadet ilişkisini öğrenirken Yamaç, Vartolu’dan ailesinden ve evinden uzak durmasını istiyor. Aliço’nun Hale’nin ölümünün peşini bırakmadığı tanıtımda Emrah her yerde Baykal’ı arıyor.

ÇUKUR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 23. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Silahların konuştuğu tanıtımda Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor.Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümü nefes kesti. Baykal tehlikesini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Yamaç ile Vartolu’nun, Baykal’a oyun oynadıkları an bölüme damga vurdu. Ancak Yamaç ve Vartolu’nun planı, Nazım’ın gizlice oyuna dahil olmasıyla alt üst oldu. Yamaç ile Vartolu, Baykal’ı Nazım’a kaptırdı. Baykal’ı kurtarmak üzere harekete geçen Elvis, Koçovalı kadınlarını kaçırarak tehlikeli bir hamlede bulundu.

Çukur son bölüm sansürsüz izle

Elvis’in kadınları tuttuğu depoyu öğrenen Koçovalılar ile Vartolu, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Hepsinden bir adım önde hareket eden Elvis, iki tarafı da bozguna uğratarak hem onları tuzağa düşürdü hem de tam vaktinde Koçovalı kadınlarını alıp kaçmayı başardı. Elvis’in adamları tarafından etrafı sarılan Yamaç, Elvis’e kadınları bırakmasını söyledi. Elvis’in Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği final sahnesinde gerilim doruk noktaya çıktı.

ÇUKUR SON BÖLÜM FİNAL SAHNESİ

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