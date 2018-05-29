Çukur 31. son bölüm izle: Yamaç'ı şok eden Selim gerçeği! (Çukur yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Çukur 31. son bölümü Show TV'de ekrana geldi. Sezon finaline doğru Çukur'da gerilim ve heyecanın dozu artıyor. Çukur 31. son bölümde Yamaç, Aliço ile yaptıkları muhabbet sonrasında Selim'in aradıkları hain olduğunu ve birçok olayın arkasındaki kişi olduğunu anlıyor. Yamaç, bu gerçek karşısında şok oluyor. "Bana bunu yapmadın dimi abi" diye gözyaşları içinde kalan Yamaç, "Neden, ben sana ne yaptım?" der. Diğer tarafta bunalımda olan Sena, bir an için karşısında gördüğü kişinin eski sevgilisi olduğunu sanır ve bıçağı karnına saplar. Ama onun Saadet olduğunu anlayınca iyice bunalıma girer. Çukur yeni bölüm fragmanı, bu sahneler sonrasında merak edilmeye başlandı. Çukur son bölüm detayları haberimizde.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 31. Bölümünde; Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister.