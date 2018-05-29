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Çukur 31. son bölüm izle: Yamaç'ı şok eden Selim gerçeği! (Çukur yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2018 07:55 | Son Güncelleme

Çukur 31. son bölümü yine nefesleri kesti. Sezon finaline 3 bölüm kala Çukur 31. bölümü final sahnesinde Yamaç, abisi Selim gerçeği ile şok oluyor. Çukur son bölümde Aliço, Selim ile bir zamanlar yaşadıklarını Yamaç'a anlatıyor. Yamaç, Aliço'nun söyledikleri sonrasında aralarındaki hainin baştan beri Selim olduğunu anlıyor. Diğer yandan Sena, girdiği bunalım ile gördüğü hayal içinde Saadet'i bıçakladı. Çukur 31. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

Çukur 31. son bölüm izle: Yamaç'ı şok eden Selim gerçeği! (Çukur yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Çukur 31. son bölümü Show TV'de ekrana geldi. Sezon finaline doğru Çukur'da gerilim ve heyecanın dozu artıyor. Çukur 31. son bölümde Yamaç, Aliço ile yaptıkları muhabbet sonrasında Selim'in aradıkları hain olduğunu ve birçok olayın arkasındaki kişi olduğunu anlıyor. Yamaç, bu gerçek karşısında şok oluyor. "Bana bunu yapmadın dimi abi" diye gözyaşları içinde kalan Yamaç, "Neden, ben sana ne yaptım?" der. Diğer tarafta bunalımda olan Sena, bir an için karşısında gördüğü kişinin eski sevgilisi olduğunu sanır ve bıçağı karnına saplar. Ama onun Saadet olduğunu anlayınca iyice bunalıma girer. Çukur yeni bölüm fragmanı, bu sahneler sonrasında merak edilmeye başlandı. Çukur son bölüm detayları haberimizde.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 31. Bölümünde; Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister.

Çukur son bölüm izle

Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen sürükleyici dizisi Çukur'da sezon finaline iki bölüm kaldı. Dün akşam ekrana gelen Çukur son bölüm finalinde Yamaç, abisi Selim'in hainliğini sonunda öğreniyor. Çukur hayranları, son iki bölümde neler olacak? Yamaç, Selim'e ne yapacak? Sena'nın bıçakladığı Saadet'e ne oldu? merak ediyor. Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Çukur yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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