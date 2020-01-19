Çukur 84. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç'tan Vartolu ve Selim'i yıkan İdris Koçovalı itirafı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 20 Ocak Pazartesi akşamı 84. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde, Çukur'un 3. sezon 17. bölümünde Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak.

Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak.

Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak.

Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak. Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 16. bölümünde Çağatay Erdenet’in ne kadar tehlikeli biri olduğunu öğrenen Yamaç, vakit kaybetmeden Çağatay’ı araştırmaya başladı.