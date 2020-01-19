Çukur 84. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç'tan Vartolu ve Selim'i yıkan İdris Koçovalı itirafı!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur, 20 Ocak Pazartesi akşamı 84. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümünde, Çukur'un 3. sezon 17. bölümünde Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak.
Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak.
Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak.
Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak. Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 16. bölümünde Çağatay Erdenet’in ne kadar tehlikeli biri olduğunu öğrenen Yamaç, vakit kaybetmeden Çağatay’ı araştırmaya başladı.
Makbule ise Çağatay’ı işin içine çekmekte kararlıydı. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merakla beklenirken, Yamaç’tan önce davranan Azer, Çağatay’a karşı bir saldırı düzenledi fakat başarılı olamadı. Karaca’nın Azer’in evinde kaldığını öğrenen Cumali, Azer’in evini basarken, Karaca’nın karşısında durmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ziya’nın oyunuyla flash belleği kaptıran Vartolu, Ziya’nın peşinden İstanbul’a geldi ve belleği geri aldı. Büyük bir patlamayla ses getiren Yamaç, bu hareketiyle Çağatay’a boyun eğmeyeceğini gösterirken, Çağatay’ın yanındaki isim izleyenleri şoke etti. Yücel’in yanı sıra Çağatay’ın yanında görülen Mahsun’un dengeleri nasıl değiştireceği merak uyandırdı. Boşanma davası açan Saadet’le Vartolu’nun uzun süre sonra ilk defa buluştukları bölümde Vartolu sonunda babasının katilini öğrendi. Vartolu’nun, “Yamaç!” diyerek acı içinde haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.
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