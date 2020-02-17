Çukur 88. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hamile olan Nehir Yamaç ile evlenecek mi?

Ay Yapım imzalı Çukur’un 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 88. yeni bölümünden heyecan dolu bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde Nehir'in hamile olduğunu açıklaması Yamaç'ı alt üst ediyor. Bir yandan Çağatay'la uğraşan Yamaç diğer yandan ise Nehir'le ilgilenmeye başlıyor. Sultan’ın karşısına çıkan Yamaç’ın "Anne, Nehir bundan sonra bu evde kalacak" sözleri ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 21. bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak.

Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak.

Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak.

Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç’ı büyük bir sürpriz bekleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.