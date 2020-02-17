MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 88. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hamile olan Nehir Yamaç ile evlenecek mi?

Çukur 88. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hamile olan Nehir Yamaç ile evlenecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2020 00:44 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 88. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kiralık katillerin Koçovalı kardeşleri takip ettiği, aksiyon dolu çatışma sahnelerinin heyecanı yükselttiği Çukur'un nefes kesen fragmanında hata yaptığını söyleyen Yamaç, Selim’den af diliyor. Nehir'in hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük şok yaşayan Yamaç, Nehir'i kendi evlerine götürerek annesine burada kalacağını söylüyor. Peki Çukur'da Yamaç ve Nehir evlenecek mi? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Ay Yapım imzalı Çukur’un 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 88. yeni bölümünden heyecan dolu bir fragman daha yayınlandı. Yeni bölümde Nehir'in hamile olduğunu açıklaması Yamaç'ı alt üst ediyor. Bir yandan Çağatay'la uğraşan Yamaç diğer yandan ise Nehir'le ilgilenmeye başlıyor. Sultan’ın karşısına çıkan Yamaç’ın "Anne, Nehir bundan sonra bu evde kalacak" sözleri ise dikkat çekiyor.

Çukur (2)

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 21. bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak.

Çukur (6)

Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak.

Çukur (5)

Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak.

Çukur (3)

Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç’ı büyük bir sürpriz bekleyecek.

Çukur (4)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay’ın keyifle Çukur’a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay’ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi.

Çukur (3)

Yamaç ve Vartolu’nun Mahsun’u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç’ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi. Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u korumak Vartolu’ya düştü. Çukur’a bir daha dönmek istemeyen Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buldu ve para için kendilerine saldıranlarla büyük bir mücadeleye girişti. Yamaç’ın saldırıya uğradığı bölümde heyecan ve aksiyon dolu anlar eksik olmazken, yaralanan Yamaç kendisini bir kez daha Efsun’un kapısında buldu.

Çukur (4)

Bu sırada Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşandı. Çağatay, Çukurluların her yerde kendilerini göstermeleriyle köşeye sıkıştığını hissetti. Çukur için büyük bir karalama operasyonu başlatan Çağatay, isyanın fitilini ateşledi. Olaylara dayanamayan Emmi’nin yere yığıldığı anlar yürekleri ağza getirirken, Emmi’ye ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. Saldırıda yaralanan Yamaç bir kez daha Efsun’a sığındı. Efsun, Yamaç’ın yaralarını sararken, ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Bu sırada Çağatay’ın Efsun’un evine gelmesiyle kaçan Yamaç’ın peşine Erdenet’in adamları takıldı. Etrafı çevrilen Yamaç’ın imdadına ise Cumali ve Selim yetişti. Ağabeylerini karşısında gören Yamaç’ın şaşkınlığı dikkat çekti.

Çukur (5)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur 88. yeni bölüm 2. fragmanı, Çukur, çukur yamaç nehir,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Yasak Elma'da Şeyma Subaşı'na şok gönderme

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Mucize Doktor'da Ali'yi heyecanlandıran aşk itirafı

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk Bir Annenin Günahı dizisinde buluştu! Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor?

Mehmet Aslantuğ yeni dizisiyle şaşırtacak!

Ramo'ya Adana'da büyük ilgi! Murat Yıldırım hayranlığı seti durdurdu

Ramo hayranları çekimleri durdurdu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Boran öldü mü? Mustafa Üstündağ EDHO'dan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı ediyor?

Babil'de İrfan'a kim ihanet etti? Ayşe'nin sivil polis olduğu ortaya çıktı! Babil 5. son bölüm final sahnesi izle!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

İlker Kaleli'nin dizisi Öğretmen'den ilk fragman yayınlandı! Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor?

İlk fragman yayınlandı! İlker Kaleli yeni rolüyle şaşırtacak

Zemheri 6. yeni bölümden Sevgililer Günü'ne özel fragman! Firuze ve Ayaz'ın romantik sahneleri

Zemheri'den Sevgililer Günü'ne özel fragman!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.