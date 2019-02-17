MAGAZİN

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası! Çukur 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2019 22:56 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 53. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Karakuzular yeniden mahalleye yerleşiyor. Ancak bu defa karşılarında Koçovalılar'ı buluyorlar. Vartolu ve Medet’in mahalledeki eğlenceli halleri dikkat çekerken, onları gören Çeto ve Mahsun’un ne tepki vereceği merak uyandırıyor. Bu kez Çukur’da hesaplaşan Koçovalılar ve Karakuzuların kavgası ise heyecanı yükseltiyor. İşte Çukur 53. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İdris’in, “Bizim bıraktığımız boşluğa kuzular daldı. Şimdi meydan tekrar boş. Kim ceketini asarsa meydan onun olacak!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Karakuzular, harekete geçen Koçovalıları karşılarında buluyor.

ÇUKUR 53. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 20. bölümünde Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur’da karşı karşıya gelecek. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri dönecek. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, eski işlerini geri almak için harekete geçecekler. Ancak her seferinde Karakuzularla karşılaşmaları işlerini zorlaştıracak. Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’un üstünde olan kişiye ulaşmak için çabalayacak. Çeto’nun geçmişine dair çıkan ilk izler Çeto’yu zor durumda bırakırken, yaşanacak sürpriz bir gelişme ekran başındakileri şoke edecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 19. bölümünde Yamaç ve İdris, Cumali ile Vartolu’nun sert çıkışlarına rağmen Çeto’nun Çukur’a dönme talebini kabul etti. Yamaç’ı vurduğu için kendi içinde büyük bir hesaplaşma yaşayan Metin, mahalle kahvesinde Yamaç’la yüzleşti. Yamaç ile Metin arasında yaşanan kardeşlik yemini ve Yamaç’ın Metin’i affettiği anlar, ekran başındakileri de derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde mahallenin kahvesi önünde Koçovalılar ile Karakuzuların karşı karşıya geldiği an seyircileri soluksuz bıraktı. Yamaç’ın yanında çok az adam gören Çeto’nun, “Bu mahalle kimin?” sorusu karşısında Çukur’un çocuklarının cevabı ağır oldu. Bir anda kahvenin yakınındaki binalardan aşağı dalgalanan Çukur bayrakları karşısında şoke olan Çeto’yu Yamaç, “Çukur’uma hoşgeldiniz!” sözleriyle karşıladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması! Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması!
İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 53. yeni bölüm izle çukur 53. yeni bölüm 2. fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Mustafa Sarıgül'den müjde! Söz verip açıkladı

Mustafa Sarıgül'den müjde! Söz verip açıkladı

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması! Çarpışma 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz! İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!

Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Zalim İstanbul'un kadrosu belli oldu!

The Handmaid's Tale 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?

The Handmaid's Tale hayranlarına müjde!

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden yeni fragman!

Çarpışma'da Adem Kadir'i vurdu mu? Çarpışma dizisi 10. son bölüm izle!

Çarpışma'da Kadir'e ihanet şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.