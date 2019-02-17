Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası! Çukur 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

ÇUKUR 53. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 20. bölümünde Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur’da karşı karşıya gelecek. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri dönecek. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, eski işlerini geri almak için harekete geçecekler. Ancak her seferinde Karakuzularla karşılaşmaları işlerini zorlaştıracak. Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’un üstünde olan kişiye ulaşmak için çabalayacak. Çeto’nun geçmişine dair çıkan ilk izler Çeto’yu zor durumda bırakırken, yaşanacak sürpriz bir gelişme ekran başındakileri şoke edecek.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İdris’in, “Bizim bıraktığımız boşluğa kuzular daldı. Şimdi meydan tekrar boş. Kim ceketini asarsa meydan onun olacak!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Karakuzular, harekete geçen Koçovalıları karşılarında buluyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 19. bölümünde Yamaç ve İdris, Cumali ile Vartolu’nun sert çıkışlarına rağmen Çeto’nun Çukur’a dönme talebini kabul etti. Yamaç’ı vurduğu için kendi içinde büyük bir hesaplaşma yaşayan Metin, mahalle kahvesinde Yamaç’la yüzleşti. Yamaç ile Metin arasında yaşanan kardeşlik yemini ve Yamaç’ın Metin’i affettiği anlar, ekran başındakileri de derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde mahallenin kahvesi önünde Koçovalılar ile Karakuzuların karşı karşıya geldiği an seyircileri soluksuz bıraktı. Yamaç’ın yanında çok az adam gören Çeto’nun, “Bu mahalle kimin?” sorusu karşısında Çukur’un çocuklarının cevabı ağır oldu. Bir anda kahvenin yakınındaki binalardan aşağı dalgalanan Çukur bayrakları karşısında şoke olan Çeto’yu Yamaç, “Çukur’uma hoşgeldiniz!” sözleriyle karşıladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.



