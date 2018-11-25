Çukur'da mahalleye böyle geri dönüyorlar! Çukur 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Cumali’nin annesinin karşısına çıktığı, oğlunu karşısında gören Sultan’ın gözyaşlarına hakim olamayarak tepki verdiği tanıtımda Yamaç, Çukur’a geri dönüyor. Meliha, “Kendini kandırmaktan, kendine bastırmaktan, kendine acımaktan vazgeç!” sözleriyle İdris’i cesaretlendirirken Saadet’i görmek isteyen Vartolu, Çeto’nun karşısına çıkıyor. Sonunda Saadet’ine kavuşan ve oğlunu kucağına alan Vartolu’nun yaşadığı duygusal anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 11. Bölümünde Yamaç, Ersoy’un peşini bırakmamaya kararlıdır. Onu sıkıştırmaya ve ondan istihbarat almaya devam ederken öğreneceği yeni bir bilgi beraberinde bazı sırları da getirecek. Ve bu sırlar, Yamaç’a zor anlar yaşatacak. Vartolu, Saadet’e ulaşma konusunda pes etmeyecek ve sevdiği kadın ile doğacak çocuğuna kavuşmak için her yolu deneyecek. Ancak Vartolu’nun, Yamaç’tan gizli Karakuzular için daha ne kadar çalışacağı merak konusu olacak. Çukur’da yaşanan duygu yüklü bir olay, herkesi bir araya getirecek. Yamaç’ın Çukur sokaklarında görülmesi ise ekran başındakilere “Çukur eski günlerine mi dönecek?” sorusunu sorduracak. Cumali’nin yıllar sonra babası İdris ile annesi Sultan’ın karşısına çıkması izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Cumali’nin bu adımı, Koçovalılar için yepyeni ve büyük bir umut olacak.