Çukur'da Mahsun'dan Vartolu'ya büyük şok! Çukur 54. yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Mahsun’un aşevine gelerek Sultan’ın karşısına çıktığı, Sultan’ın “Yalnız Çukur’un insanı gelmez buraya. Kimsesiz, yalnız, sokakta kalan…” sözleriyle Mahsun’u öfkelendirdiği tanıtımda bunu duyan Salih, aşevine koşuyor. Mahsun Salih’i, Saadet’le tehdit ederken, karşısında Veysel’i gören Saadet’in korku dolu halleri dikkat çekiyor. Gözü dönen Salih’in kurşun yağdırdığı heyecan dolu anlar ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 20. bölümünde İdris’in, Koçovalılardan ayrı olmasına ve mahallede bulunmamasına dayanamayan Aliço, İdris’le yüzleşti. Aliço’nun, İdris’e geçmişte kendisine verdiği sözü hatırlatması İdris’in takım elbisesini giyip Çukur’a geri dönmesini sağladı.

Mahallenin kahvesinde oturan Koçovalı Kardeşler ve Çukur’dakiler İdris’in dönüşünü büyük bir sevinçle karşıladı. Vartolu’nun mahallede açtığı müzikle geçmişine dönen ve öfkeden deliye dönen Çeto’nun, bu kişiden Vartolu Salih’in ölmesini istemesi ise ekran başındakileri şoke etti. Bölümün final sahnesinde Çeto, yüzüklü adamın yönlendirmesiyle kendisini gizemli bir ismin karşısında bulduğu. Deri eldivenlerini gördüğümüz ve Çeto’nun “Baykal” adıyla hitap ettiği bu kişi ekran başındakilerin aklında da büyük bir soru işareti yarattı.