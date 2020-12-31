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Çukur, Sadakatsiz, Kırmızı Oda, Yasak Elma... İşte 2020'e damga vuran diziler ve zirvenin sahibi

31.12.2020 08:14 | Son Güncelleme:
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Çukur, Sadakatsiz, Kırmızı Oda, Yasak Elma... İşte 2020'e damga vuran diziler ve zirvenin sahibi

Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerin listesini açıkladı. Kırmızı Oda listeye girdi ama Çukur zirveyi bırakmadı. Cansu Dere'li Sadakatsiz ise ilk 10a'a giremedi! İşte 2020'nin en çok konuşulan dizileri...

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerini açıkladı.

Habermetre'nin açıkladığı raporda; başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler'in paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 20 bin 466 haberler zirveye oturdu. Başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisi ise 16 bin 226 haberle 2. sırada yer aldı.

OKUNMA SAYISIYLA ÇUKUR'U SOLLADI

Kuruluş Osman dizisi haber sayısı olarak 2. sırada yer alsa da okunma sayısıyla Çukur'a fark attı. Çukur'la ilgili haberler 53.011.743 kez okunurken, Kuruluş Osman 74.653.136 tıklanmayla fark attı. 2

YASAK ELMA 3. SIRADA

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FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 13.132 haberle 3. sıraya yerleşti. Yayınlandığı ilk bölümden beri gündemde olan Mucize Doktor dizisi 11 bin 716 haberde yer alarak 4. oldu. Listenin 5. sırasında 11 bin 353 haberle Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar bulunuyor.

Yayın hayatına yeni başlayan ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ile Ezgi Mola'nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi 10 bin 483 habere konu olarak 6'ya yerleşti. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukruova ise 9 bin 885 haberde yer alarak listenin 7'incisi oldu.

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ün başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisi konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla 9 bin 383 haberde yer alarak listenin 8. sırasında yer buldu.

YAYIN HAYATINA YENİ BAŞLAYAN KIRMIZI ODA 2020'YE DAMGA VURDU

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TV8'de yayınlanan ve neredeyse her bölümde yeni oyuncuları ağırlayan Kırmızı Oda dizisi yayın hayatına yeni başlamasına rağmen 2020 yılında 9 bin 126 haberle en çok habere konu olan diziler listesine 9. olarak yerleşti.

Habermetre'nin hazırladığı raporda 10. sırada yer alan dizi ise 8 bin 751 haberle FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı oldu.

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Listede; Hekimoğlu 8 bin 725 haberle 11. sırada, Sadakatsiz 8 bin 570 haberle 12. sırada, Ramo 8 bin 167 haberle 13. sırada, Doğduğun Ev Kaderindir 8 bin 163 haberle 14. sırada, Hercai 7 bin 594 haberle 15. sırada, Payitaht Abdülhamit 5 bin 652 haberle 16. sırada, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 5 bin 415 haberle 17. sırada, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4 bin 786 haberle 18. sırada, Alev Alev 4 bin 41 haberle 19. sırada, Akrep ise 2 bin 983 haberle 20. sırada yer aldı.

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