Çukur, Sadakatsiz, Kırmızı Oda, Yasak Elma... İşte 2020'e damga vuran diziler ve zirvenin sahibi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan dizilerini açıkladı.

Habermetre'nin açıkladığı raporda; başrollerini Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler'in paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 20 bin 466 haberler zirveye oturdu. Başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman dizisi ise 16 bin 226 haberle 2. sırada yer aldı.

OKUNMA SAYISIYLA ÇUKUR'U SOLLADI

Kuruluş Osman dizisi haber sayısı olarak 2. sırada yer alsa da okunma sayısıyla Çukur'a fark attı. Çukur'la ilgili haberler 53.011.743 kez okunurken, Kuruluş Osman 74.653.136 tıklanmayla fark attı. 2

YASAK ELMA 3. SIRADA

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 13.132 haberle 3. sıraya yerleşti. Yayınlandığı ilk bölümden beri gündemde olan Mucize Doktor dizisi 11 bin 716 haberde yer alarak 4. oldu. Listenin 5. sırasında 11 bin 353 haberle Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar bulunuyor.

Yayın hayatına yeni başlayan ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ile Ezgi Mola'nın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi 10 bin 483 habere konu olarak 6'ya yerleşti. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukruova ise 9 bin 885 haberde yer alarak listenin 7'incisi oldu.