Çukur’un Cumali’si Necip Memili’den eşi ve kızına duygusal paylaşım!

Çukur’un Cumali Vatrolu’su Necip Memili ve uzun süredi beraber olduğu sevgilisi Didem Dayıcıoğlu 21 Ocak 2020 tarihinde yapılan sade bir nikah töreniyle evlenmişti.

Çiftin dolu dizgin devam eden aşkları 14 Temmuz 2020’de doğan kızları Asya ile perçimlenmişti. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasında örnek gösterilen başarılı oyuncu sosyal medya hesabından kızı ve eşine olan aşkını haykırdı.

‘AŞIĞIM SİZE KIZLAR’

Kız babası olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Necip Memili mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. Kızı Asya ve eşi Didem Dayıcıoğlu’nun bir pozunu yayınlayan sevilen oyuncu gönderisine, “Aşığım size kızlar” notunu düştü. Necip Memili’nin gönderisine Defne Samyeli ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

Usta oyuncunun kızı ve eşiyle olan paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

