Çukur’un Sultan Anası Perihan Savaş yeni sezonun iddialı dizisiyle el sıkıştı

Türk Sinemasının usta isimlerinden Perihan Savaş, yeni sezonda da ekranlardaki yerini alacak. Her rolüyle hayranlarının beğenisini kazanan başarılı isim, son olarak Çukur dizisinde Sultan karakterini canlandırmıştı.

PERİHAN SAVAŞ MOLA VERMEDİ

Çukur dizisinde etkili bir rolde yer alan Perihan Savaş’ın 4 sezonluk maceradan sonra dinlenmesi bekleniyordu. Ancak ünlü oyuncu yeniden setlere dönüş kararı aldı. Perihan Savaş, önümüzdeki günlerde okuma provaları için El Kızı isimli dizinin ekibinde yerini alacak.

Ersoy Güler’in kendi yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı dizide Perihan Savaş’ın da çok etkili bir karakterde yer alması bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Şimşek, Sedef Avcı gibi isimlerle anlaşmalar yapıldı.

Perihan Savaş’ın da kadrosuna katıldığı ortaya çıkan El Kızı dizisinin Eylül ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

