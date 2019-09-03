Çukur yeni sezon transferi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu bomba gibi geliyor

Show TV’de izlenme rekorları kıran dizi Çukur yeni sezonda bomba gibi ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılırken, geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu. Yeni sezon çekimleri başlayan diziye yeni oyuncular da katılmaya devam ediyor. Son olarak ekranlardan uzun süredir uzak olan Damla Sönmez dizinin kadrosuna dahil oldu.

BAYKAL'IN KIZI OLACAK

Alınan bilgiye göre Damla Sönmez, Çukur dizisinde Baykal’ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. Yeni sezonda Çukur dizisinde izleyeceğimiz güzel oyuncuyu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Güllerin Savaşı isimli dizide başrol oynamıştı.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’de yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran dizi Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Henüz Çukur dizisinin yeni sezon tarihi açıklanmadı ancak Eylül ayının son haftasında ya da Ekim ayının ilk haftasında başlayabileceği konuşuluyor.

