Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açmadığın takdirde bedelini ödeyeceksin" demişti! Sosyal medya düzenlemesi yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kanal D-CNN Türk ortak yayınına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, ortak yayında sosyal medya hakkında da konuştu.

"AÇMADIĞIN TAKDİRDE DE BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Erdoğan, sosyal medya hakkında "Yani her şeyi RTÜK ile çözelim. RTÜK neyle uğraşacak? Amerika'da bir Twitter olayı nelere vesile oldu. 'Bizim Türkiye'de ofisimiz var' diyor. Yalan söylüyorsun Türkiye'de senin ofisin yok. Türkiye'de senin şu anda görevlendirdiğin elemanın yok. Öyleyse bunlara, bunun bedelini bizim ödetmemiz lazım. Ofisini açacaksın, vergini, her şeyini ödeyeceksin. Açmadığın takdirde de bedelini ödeyeceksin." ifadelerini kullandı.

"Bu noktadaki çalışmalarımızı Meclis'in açılmasıyla birlikte farklı istikamette takipçisi olarak yürütmemizin gereğine inanıyorum. Çünkü kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun, dezenformasyonun bini bir para. Buna nereye kadar tahammül edeceksin? Bu kadar gayret, bu kadar kahramanlar ortada canı pahasına koşacak, bunlar ise bunu söyleyecek." şeklinde konuşan Erdoğan, Artık bu yıkıcı faaliyetleri yapanlara bakıyor ve hiç şaşırmıyoruz. Ama hiç şaşırmadığımız gibi de bunların da diyoruz ki bir bedeli olsun artık." açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANI İŞARETİNİ VERDİ"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ve Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Şahin, "Meclis açıldıktan sonra ekim ayında sanırım düzenleme yapılacak, Cumhurbaşkanı işaretini verdi. Eleştiri en doğal haktır ama eleştiri hakkınız insanlara hakaret etme hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.

