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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık

18.09.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi'nde yuvarlak masa toplantısı yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen ABD’li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlandığına vurgu yaptı.

Erdoğan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti. Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye’nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.
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"TERÖRİSTLE MÜZAKERE OLMAZ"

Erdoğan "Gizli açık kısıtlamalara rağmen savunma sanayisinde küresel oyuncu haline geldik. 2023’ün ilk yarısında savunma ihracatı 2 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bölgemizdeki her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Teröristle müzakere olmaz; dostluk, ortaklık kurulmaz." ifadelerini de kullandı.

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ABD İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresini işaret etti. Bu konuda Avrupa Birliği’nin tavrının belirleyici olacağını özellikle belirtti. Türkiye-ABD ilişkilerinin ise gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlatan Erdoğan "ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden'la görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık. Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini ortaya koydu.

Uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin de altını özellikle çizen Erdoğan, son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı.

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ERDOĞAN 13. CONCORDIA YILLIK ZİRVESİ'NDE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta “13. Concordia Yıllık Zirvesi”ne katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Güvenlikten ticarete kadar ABD ile çok ciddi bir iş birliğimiz var. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış durumda.

TAHIL KORİDORU

Tahıl koridorundan şu ana kadar 33 milyon ton tahıl geldi. Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gitmeli. Basra Körfezi'nden ve Körfez ülkelerini de aşarak Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya gidecek bir koridor. Bu koridorun alt yapısı üst yapısıyla buna Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördüm. Biz de kararlıyız. ABD'de de bu kararlılığı gördüm.

NATO içindeki gücümüz, üye ülkeler tarafından takdir görüyor. Görevleri harfiyen yerine getiren bir ülkeyiz.

MÜLTECİ KONUSU

Türkiye olarak bizim mültecilere bakışımız çok farklı. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakış açısı çok acımasız. Seçim kampanyasında kazandıkları takdirde mültecileri geri göndereceklerini ifade ettiler. Bizde 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliği yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.


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Recep Tayyip Erdoğan New York

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