Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki, İYİ Parti'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

2022 YILI BÜTÇESİ

2022 bütçesi büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışma.

Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık.

Üretimde kapasiteyi sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Amacımız küresel krizi ülkemiz için fırsata düşürmektir.

Milli Teknoloji hamlesi bizi Savunma Sanayii başta olmak üzere orta teknoloji gerektiren alanlarda önemli yerlere taşıdı.

3 MİLYAR 157 MİLYON DOLARLIK MÜJDE

Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum

Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Ekim sonuna gelmiş olmamıza rağmen tarım için ihtiyaç olan yağmur yağmadı. Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Bu yıl gübre desteğinde yüzde yüz artış yaptık. Mazot maliyetinin yüze 50'sini karşılamayı sürdürdük.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ

CHP, HDP'ye ağzının payını veremedi. CHP'nin HDP'ye boyun eğmesi milli güvenlik adına hazindir. İYİ Parti'nin siyaset üstü duruşunu tebrik ediyorum.

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