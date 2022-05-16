Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Birleşik Arap emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan 13 Mayıs Cuma günü hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye ziyaretinde bulunmak üzere 17 Mayıs Salı günü Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRDİLER

El Nahyan'ın ölüm haberiyle büyük yıkım yaşayan ülkede ölümünün ilk gününden itibaren 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi ve bayrakların yarıya indirilmesine karar verilmişti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın vefatı sonrası tüm resmi ve özel kurumlar için 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

BİN ZAYİD EL NAHYAN KİMDİR?

73 yaşındaki bin Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu. 1971'den 2 Kasım 2004'te vefat edene kadar BAE'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'ın halefi olarak seçilmişti. 1948 doğumlu Şeyh Halife, BAE'nin ikinci devlet başkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16. hükümdarıydı. Şeyh Zayed'in en büyük oğluydu.

