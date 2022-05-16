HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

16.05.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle salı günü Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti

Birleşik Arap emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid El Nahyan 13 Mayıs Cuma günü hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye ziyaretinde bulunmak üzere 17 Mayıs Salı günü Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

SDSDS

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRDİLER

El Nahyan'ın ölüm haberiyle büyük yıkım yaşayan ülkede ölümünün ilk gününden itibaren 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi ve bayrakların yarıya indirilmesine karar verilmişti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın vefatı sonrası tüm resmi ve özel kurumlar için 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

BİN ZAYİD EL NAHYAN KİMDİR?

73 yaşındaki bin Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu. 1971'den 2 Kasım 2004'te vefat edene kadar BAE'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'ın halefi olarak seçilmişti. 1948 doğumlu Şeyh Halife, BAE'nin ikinci devlet başkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16. hükümdarıydı. Şeyh Zayed'in en büyük oğluydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'dan Türkiye açıklaması: Endişeleri giderilmeliNATO'dan Türkiye açıklaması: Endişeleri giderilmeli
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya: 'Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar'Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya: 'Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar'
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklamaBeşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama
Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"

O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

Konut fiyatları nasıl düşecek?

Konut fiyatları nasıl düşecek?

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı

AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri: Biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı

İlginizi Çekebilir

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.