Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193'ünün, engellilerimizden 2 bin 140'nın, şehit ve gazi yakınlarımızdan 370'nin atamasını yapacağız. Bu kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin anayasamızda belirtilen sosyal devlet tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamada emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim geleneğimizde devlet kimsesizlerin de kimsesidir. Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihimizin en önemli kurumları olan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın yetim ve öksüz kalan çocuklara gösterdiği ali cenaplık hafızalarımızdadır. Bu model maalesef devam ettirilememiştir. 'DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK SAYISI BUGÜN 55 BİNİ AŞMIŞTIR' Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını gördük. Topluma uyum sağlamaktan uzak çocuklarımız ne eğitim alabiliyor ne meslek sahibi olabiliyordu. Çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdik. Ev düzenine geçtik. 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Ailelere destek vererek çocuklarımızın kendi aileleriyle yaşamasını sağladık. 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bin çocuğumuzun ailelerinin yanında yaşamasını temin ettik. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas şekilde tespit edilen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere de şükranlarımı sunuyorum.

Bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını merkezi yerleştirmeye dönüştürerek işlerini kolaylaştırdık. Kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayısı 21 bin 300'dü, bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla 4 bine yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık. Aile yanında destek ve koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırarak hiçbir evladımızın sahipsiz kalmamasını temin etmekte kararlıyız. '29 BİN ENGELLİYE YATILI BAKIM HİZMETİ VERİYORUZ' Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu, engellilere olan davranışa bakmaktır. Engellilere sahip çıkan toplum, yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir. Ülkemizde yıllarca doğru politikalar sergilenemediği için vicdanları sızlatan görüntüler oluşmuştur. Hükümete geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz hususlardan birisi de engellilerin topluma kazandırılması faaliyetidir. Bu kapsamda engelliler kanunu çıkardık. Günlük hayatını idame ettirmek için başkasının desteğine ihtiyaç duyanlar için bakım hizmeti sunmaya başladık. 536 bin kişiye aileleri yanında bakım hizmeti sunuyoruz. 29 bin engelliye yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS tarafından karşılanıyor.