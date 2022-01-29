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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki! "Birileri bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor"

29.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarım, ben hep birlikte Doğankent'te, Dereli'deydik, balıkçıya gitmedik. Balıkçıya gitmedik, biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor, kar, bora, fırtına esiyor, hiç umurlarında değil" sözleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, mücadele arkadaşları lütfettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Sizlere 3 yıl önce geldiğimde verdiğim sözü tutarak, AK Parti'yi yüzde 49'la birinci çıkartmak suretiyle belediye hizmet bayrağını tekrar bize verdiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından hemen kolları sıvayarak Dereli'yi konutları, iş yerleri ve altyapısı ile adeta yeni baştan inşa ettik. Bir daha beli doğrultulamaz denilen ilçemizi 1 yılda ayağa kaldırdık. Laf değil iş üretiriz iş.

İMAMOĞLU'NA 'BALIKÇI' TEPKİSİ

Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarım, ben hep birlikte Doğankent'te, Dereli'deydik, balıkçıya gitmedik. Balıkçıya gitmedik, biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor, kar, bora, fırtına esiyor, hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım, hem de İstanbul'da. Kar, bora, fırtına, deprem, sel olacak... Yok Bodrum'a git, şuraya buraya git, bizim kitabımızda yok. Halkınla olacaksın halkınla.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
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