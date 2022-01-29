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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! "Öyle bir taktik yapıyor ki…"

29.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki afet konutlarının teslim töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı yayınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "seviyesi yok ki seviyesine inelim" dedi. Erdoğan, doğal gaz stoku iddialarına ilişkin ise, "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki! "Öyle bir taktik yapıyor ki…"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki afet konutlarının teslim töreninde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Uzun bir aradan sonra anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir afetin, bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bir yıl içinde inşallah altyapısı ile üstyapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Birazdan burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz.

Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerimiz için ama o günü unutmamız mümkün değil. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti ama aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla'da, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık. Bu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Her yerde de binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de gerçekten mutlu oluyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: TAKTİK YAPIYOR

Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Ulaştırma Bakanım geçen akşam gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki… Saat 22.00’da ben televizyona çıkacağım o da 22’de kendisine ait bir Youtube’u var oradan millete sesleniyor. Güya cumhurbaşkanını susturacak. Şimdi diyor ki seviyesine inme diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet!

Milletin de seviyesine inilmez milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz cumhurdan icazet aldık ve cumhurla da yolumuza devam ediyoruz.

DOĞAL GAZ İDDİALARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz stoku iddialarına ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Recep Tayyip Erdoğan
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